Указом Касым-Жомарта Токаева назначены новые судьи

В 2022 году по итогам конкурсных отборов, проведенных Высшим судебным советом, на должности назначены 93 новых судьи, из которых 29 – в сентябре.

Среди 29 человек:



два юриста частного сектора;

два юриста государственных органов;

два адвоката;

один нотариус;

шесть действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов;

16 специалистов местных судов.

Их средний юридический стаж 16 лет, а средний возраст – 42 года.

Среди 29 человек семь имеют награды, 21 обладает степенью магистра, в том числе 18 окончили специализированную академию правосудия.

Размещаем сведения о некоторых новых судьях.

Фото: Лязат Мамекова, пресс-служба ВС РК

родилась в 1982 году. Окончила Международный казахско-турецкий университет им. Яссауи по специальности "юриспруденция", а также магистратуру в Таразском государственном университете им. М.Х. Дулати.

С 2004 по 2006 год – помощник юриста в частном секторе города Алматы.

С 2007 по 2008 год – заместитель директора по организационно-правовым вопросам в частных структурах города Астаны.

С 2008 по 2012 год – преподаватель кафедры "Юриспруденция и таможенное дело" в Жамбылском гуманитарно-техническом университете.

С 2012 года – член Жамбылской областной территориальной нотариальной палаты, нотариус.

13 сентября текущего года назначена на должность судьи Таразского городского суда Жамбылской области.

Лязат Мамекова, судья Таразского городского суда Жамбылской области, отмечает, что судьей мечтала стать с детства.

После десяти лет работы в сфере нотариата пришло понимание, что человек должен стремиться к лучшему в профессиональном плане. Пройдя через многоступенчатый квалификационный экзамен на должность судьи, убедилась, что кандидат, претендующий на должность, помимо профессионализма должен обладать высокими моральными качествами. Считаю, что каждый опытный юрист может сдать квалификационный экзамен. Главное – тщательно подготовиться к нему. Лязат Мамекова

По ее словам, должность судьи – это "достижение для меня, к которому стремилась, чтобы проверить себя!"

На плечи судьи ложится огромная ответственность, и я приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное доверие! Лязат Мамекова

Фото: Берик Нурланов, пресс-служба ВС РК

родился в 1979 году, окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "правоведение" и магистратуру Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева.

С 2007 по 2009 год – юрист в Академии экономики и права имени У.А. Джолдасбекова.

С 2010 по 2011 год – юрист частного сектора Алматинской области.

С 2012 года – стажер адвоката, адвокат Алматинской областной коллегии адвокатов.

13 сентября текущего года назначен на должность судьи суда №2 Алмалинского района города Алматы.

На каком-то этапе жизни начинаешь понимать, что ты уже перерос достигнутые результаты, и твои знания, силы и опыт позволяют шагнуть на следующую ступеньку, поставить перед собой более сложные задачи, а должность судьи – это вершина юридической профессии. Последние изменения в законе значительно усложнили порядок отбора судей в нашей стране. Такой жесткий отбор считаю оправданным, поскольку судья должен иметь способность самостоятельно принимать решения по конкретному делу, руководствуясь исключительно Конституцией, законами и фактами, независимо от сторонних влияний. Таким образом, пройдя все ступени, я достиг этой цели. Я понимаю, что работа судьи очень ответственна и сложна, но я готов трудиться, прилагать все усилия, чтобы добиваться максимально эффективных результатов в своей профессиональной деятельности, на благо всего общества. Берик Нурланов

Фото: Эльвира Хасанова, пресс-служба ВС РК

родилась в 1986 году. Окончила Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "юриспруденция" и Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности "финансы".

С 2007 по 2010 год – специалист по оценке в частном секторе Западно-Казахстанской области.

С 2010 по 2013 год – главный специалист, руководитель отдела Налогового управления по городу Уральску.

С 2013 по 2018 год – руководитель отдела правового обеспечения Управления государственных доходов по городу Уральску.

С 2018 года – главный специалист юридического управления Департамента государственных доходов по Западно-Казахстанской области.

Награждена нагрудным знаком "Мемлекеттік кірістер органдарының үздігі".

13 сентября текущего года назначена на должность судьи специализированного межрайонного экономического суда города Астаны.

Длительное время осуществляя трудовую деятельность в налоговом органе, я представляла его интересы в суде. Количество обращений граждан и юридических лиц в суд за защитой своих прав и интересов непрестанно растет. Профессиональная деятельность судьи отличается повышенной ответственностью перед обществом и гражданами. Это подвигло меня пройти сложный путь квалификационного отбора. Я приложу все усилия для того, чтобы соответствовать высокому статусу судьи, осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и организаций, а также государственных и общественных интересов при отправлении правосудия. Эльвира Хасанова

Ранее Высший судебный совет публиковал новость о назначении новых судей.