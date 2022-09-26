Аким Алматинской области дал ряд поручений новому акиму Райымбекского района

Аким Алматинской области Марат Султангазиев представил активу Райымбекского района нового акима. Им стал Берик Дуйсенбаев.

Обращаясь к райымбекцам, аким области обозначил ряд задач, которые необходимо реализовать в регионе.

В первую очередь, взять на особый контроль ход строительства социальных объектов. Так, в районе возводятся три школы в селах Комирши, Сарыбастау и Кокбел. Кроме этого, в селе Нарынкол начато строительство поликлиники на 250 мест. В шести отдаленных селах идет строительство медучреждений. Пресс-служба акимата Алматинской области

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Также аким области обозначил фронт работы и в сфере сельского хозяйства региона.

Необходимо развивать кластер картофелеводства. В прошлом году аграрии района в среднем собрали 215 центнеров картошки с гектара. Однако склады хранения рассчитаны на всего на 5,5 тыс. тонн продукции при урожайности в 130 тыс. тонн. Это всего лишь 4%. Не предусмотрена переработка продукции. Есть над чем поработать. Марат Султангазиев

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Помимо растениеводства, в регионе имеется большой потенциал развития животноводства, который также интересен инвесторам. В этой связи новому акиму района необходимо активизировать работу с бизнес-сообществом.

Аким области отдельно отметил и работу по возвращению неиспользуемых земель в госсобственность.

Завершая встречу с активом, Марат Султангазиев отметил, что по всем направлениям со стороны акимата области будет оказана всесторонняя поддержка и пожелал успехов новому акиму.

Напомним, предыдущий аким района Нуржан Кудайбергенов был назначен заместителем акима Алматинской области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Дуйсенбаев Берик Фатихулы родился в 1981 году, образование – высшее. В 2001 году окончил Государственную академию спорта и туризма, в 2020 году – Карагандинский государственный университет по специальности "местное государственное управление".

Трудовой стаж – 21 год. Специалист, хорошо знакомый с проблемами и бытом жизни района.

Трудовой путь начал в 2001 году учителем средней школы №26 Ауэзовского района города Алматы.

В 2011-2013 годы работал директором средней школы села Шенгельды города Конаев. В 2013-2020 годы занимал пост акима Заречного сельского округа, в 2020-2021 годы работал руководителем аппарата акима города Конаев.

С 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Конаев.