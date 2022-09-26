Звездная Европа впервые проиграла сборной мира на Кубке Лейвера – 2022

В Лондоне финишировал пятый розыгрыш Кубка Рода Лейвера, который запомнится проводами 20-кратного чемпиона "Шлемов" — Роджера Федерера. И первый раз в истории турнира сборная мира смогла завоевать главный трофей, сообщает Zakon.kz.

Роджер Федерер является основателем и одним из постоянных участников этого турнира. 23 сентября швейцарец сыграл последний матч в карьере, выйдя на корт за команду Европы в паре с Рафаэлем Надалем. Два легендарных спортсмена проиграли свою парную встречу.

Знаменитый теннисист после игры прослезился, также дали волю своим чувствам коллеги Федерера. Ради проводов Роджера в Лондон прибыла вся Big-4 в полном составе, компанию швейцарцу составили Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей. Все они были первыми ракетками мира, а на четверых завоевали 66 турниров "Большего шлема".

Первый день Кубка Лейвера команды завершили вничью — 2:2. Во второй игровой день европейцы оторвались вперед — 8:4.

В заключительный день теннисисты сборной мира перевернули ход всего противостояния, вследствие чего они и отпраздновали победу с общим счетом 13:8.

Таким образом, впервые в истории Кубка Лейвера сборная мира с пятой попытки оказалась в роли чемпиона.

Кубок Лейвера в следующем году переедет из Европы в Америку. Шестой розыгрыш Laver Cup состоится в канадском Ванкувере.

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