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Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца

Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца Фото: скриншот видео
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова выходит замуж, сообщает Zakon.kz.

Видео с предложением руки и сердца блогер опубликовала на своей странице в Instagram вечером 25 сентября.

Чуть ранее в Stories соцсети Байзакова рассказывала, что одна из подруг заставила ее привести себя в порядок.

Сегодня (25 сентября. – Прим. ред.) все надо мной смеются, у меня уже даже одежды нет на выход. Вот такие мы женщины, когда в отношениях, – писала блогер.

Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца

Фото: скриншот видео

Далее она рассказала, что собирали ее для похода в кино, а через пару часов опубликовала фото руки с кольцом на безымянном пальце. На снимке была надпись: Marry me, что в переводе с английского означает "Выходи за меня".

Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца

Фото: скриншот видео

По словам подруг, Айжан Байзакова и не подозревала, что ей сделают предложение руки и сердца. Все было спланировано родными и друзьями блогера. Первый этап предложения был в кинотеатре. Блогера завели якобы на сеанс. На большом экране сначала включили 10-минутную рекламу, а потом было включено послание для Айжан Байзаковой. Ролик завершился фразой "... а теперь встречаемся в красивом месте!", после чего блогеру завязали глаза и отвели на площадку, где ей и сделали предложение.

Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца

Фото: скриншот видео

Специально ради этого сюрприза в Алматы из Дубая прилетел братишка Байзаковой Алихан.

Многие фанаты блогера предположили, что это снова розыгрыш, так как пару лет назад Байзакова уже устраивала фейковую свадьбу. Но, по заверению ее подруг, на этот раз все по-настоящему.

Айжан Байзаковой сделали предложение руки и сердца

Фото: скриншот видео

Алихан Байзаков уже опубликовал семейное фото, на котором запечатлены счастливые лица сына Айжан, ее мамы и жениха.

Будь счастлива, жаным! Она сказала: "Да", – подписал братишка Байзаковой снимок.

Летом 2019 года в сети появились фото и видео с Айжан Байзаковой. На снимках блогер готовилась к свадьбе по казахским обычаям и традициям, а также отмечала девичник. На пригласительных, которые также разлетелись в соцсетях, была указана дата 7 июня, но не было ни имени, ни лица будущего мужа Байзаковой.

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Свадьба Айжан Байзаковой оказалась пранком

Как выяснилось позднее, на самом деле "свадьба Айжан Байзаковой" – это смелый социальный эксперимент от Salem Social Media, в котором блогер с удовольствием приняла участие.

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