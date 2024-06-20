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Он поднимает на меня руку: блогер Айжан Байзакова напугала подписчиков

Айжан Байзакова, блогер, видео, абьюзер, испугала подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:18 Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала, кто в семье поднимает на нее руку, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала видео, которое начинается неоднозначно: Байзакова плачет, а в титрах написано:

"Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы...не дает мне выйти из дома без него".

Но уже на следующем кадре все становится понятно: речь идет о ее младшем сыне, который "и брата своего тоже бьет".

"Всем желаю, девочки, только такого маленького абьюзера", – подписала Байзакова видео.

Подписчики блогерши высказали свою первоначальную реакцию на видео – испуг:

  • Боже, я думала про мужа
  • Айжан, я чуть инфаркт не получила
  • Уфффф я сперва не поняла, вроде счастливое семья, вот где подвох
  • Боже почему нас так пугаешь
  • Испугалась.

28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой.

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