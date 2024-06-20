Он поднимает на меня руку: блогер Айжан Байзакова напугала подписчиков

Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала, кто в семье поднимает на нее руку, сообщает Zakon.kz.

В своем Instagram она опубликовала видео, которое начинается неоднозначно: Байзакова плачет, а в титрах написано:

"Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы...не дает мне выйти из дома без него".

Но уже на следующем кадре все становится понятно: речь идет о ее младшем сыне, который "и брата своего тоже бьет".

"Всем желаю, девочки, только такого маленького абьюзера", – подписала Байзакова видео.

Подписчики блогерши высказали свою первоначальную реакцию на видео – испуг:

Боже, я думала про мужа

Айжан, я чуть инфаркт не получила

Уфффф я сперва не поняла, вроде счастливое семья, вот где подвох

Боже почему нас так пугаешь

Испугалась.

28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой.