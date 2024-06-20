Он поднимает на меня руку: блогер Айжан Байзакова напугала подписчиков
Фото: Instagram/bayzakova
Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала, кто в семье поднимает на нее руку, сообщает Zakon.kz.
В своем Instagram она опубликовала видео, которое начинается неоднозначно: Байзакова плачет, а в титрах написано:
"Пришло время рассказать! Он поднимает на меня руку... вырвал мне все волосы...не дает мне выйти из дома без него".
Но уже на следующем кадре все становится понятно: речь идет о ее младшем сыне, который "и брата своего тоже бьет".
"Всем желаю, девочки, только такого маленького абьюзера", – подписала Байзакова видео.
Подписчики блогерши высказали свою первоначальную реакцию на видео – испуг:
- Боже, я думала про мужа
- Айжан, я чуть инфаркт не получила
- Уфффф я сперва не поняла, вроде счастливое семья, вот где подвох
- Боже почему нас так пугаешь
- Испугалась.
28 ноября 2023 года Айжан Байзакова второй раз стала мамой.
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