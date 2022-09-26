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Казахстанская теннисистка завоевала "бронзу" на турнире в Грузии

Настольный теннис Грузия Бронза Фото: Instagram/ttfrk
В Тбилиси (Грузия) прошел международный юношеский турнир по настольному теннису WTT Youth Contender с участием казахстанских молодых спортсменов. В числе призеров оказалась Сарвиноз Миркадирова, у которой бронзовая медаль в возрастной группе до 19 лет, сообщает Zakon.kz.

Спортсменка из Шымкента Сарвиноз Миркадирова в рамках этих состязаний сумела обыграть Нини Липартию (Грузия) — 3:0, Мане Казарян (Армения) — 3:0, Тако Рижвадже (Грузия) — 3:1. А за выход в финал уступила Конг Цз Лам (Гонконг) — 1:3.  

Награда спортсменки из Туркестанской области стала второй в копилке молодых казахстанцев. На прошлой неделе на этих же соревнованиях отметился "серебром" 11-летний Марлен Жумагул, тоже воспитанник южноказахстанской школы настольного тенниса.

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