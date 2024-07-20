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Алматинка завоевала "золото" на турнире по настольному теннису в Ираке

Алматинка завоевала &quot;золото&quot; на турнире по настольному теннису в Ираке, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2024 21:07 Фото: Талап Койбагаров
Алматинка Сарвиноз Миркадирова 20 июля завоевала золотую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender, который завершился в городе Сулеймания (Ирак), сообщает Zakon.kz.

Миркадирова, выступающая в возрастной категории до 19 лет, показала блестящие результаты под руководством своих тренеров Евгения Тимченко и Рустама Мирасланова.

В ходе турнира она победила Фатиму Муса (Ирак) со счетом 3:0, Йекту Адибиани (Иран) 3:2, Заару Тахер (Ирак) 3:0, Атену Захирифар (Иран) 3:0, в полуфинале Элину Рахими (Иран) 3:1, а в финале Танишу Котеча (Индия) 3:1.

Ранее сообщалось, что юные казахстанцы неудачно выступили на турнире в Швеции. 

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