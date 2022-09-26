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Жительница Усть-Каменогорска отдала более 3 млн тенге за "оформление" ипотеки

ипотека Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске 25-летний парень обещал 32-летней жительнице за деньги оформить ипотечный кредит для приобретения квартиры, сообщает Zakon.kz.

Передача денег проходила в одной из гостиниц города. За свои услуги парень взял у женщины 3 207 500 тенге.

Не дождавшись обещанной ипотеки и возврата собственных денег, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По факту начато досудебное расследование по статье 190 ч. 3 УК РК.

В департаменте полиции рекомендуют быть бдительными и не переводить деньги малознакомым людям.

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