Жительница Усть-Каменогорска отдала более 3 млн тенге за "оформление" ипотеки

В Усть-Каменогорске 25-летний парень обещал 32-летней жительнице за деньги оформить ипотечный кредит для приобретения квартиры, сообщает Zakon.kz.

Передача денег проходила в одной из гостиниц города. За свои услуги парень взял у женщины 3 207 500 тенге.

Не дождавшись обещанной ипотеки и возврата собственных денег, потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. По факту начато досудебное расследование по статье 190 ч. 3 УК РК.

В департаменте полиции рекомендуют быть бдительными и не переводить деньги малознакомым людям.