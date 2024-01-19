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Жительницу Усть-Каменогорска подозревают в вымогательстве шести миллионов тенге

вымогание миллионов Фото: pexels
Жительница Усть-Каменогорска требовала 6 млн тенге у знакомого за нераспространение личной информации, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции ВКО, 26-летняя жительница областного центра задержана оперативниками с поличным при передаче денег.

"Женщина была ранее знакома с потерпевшим. Угрожая ему распространением личной информации, требовала 6 млн тенге. Мужчина обратился в полицию".ДП Усть-Каменогорска

Уточняется, что подозреваемая была задержана оперативными работниками подразделений по борьбе с организованной преступностью при получении трети требуемой суммы.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Задержанная водворена в изолятор временного содержания.

13 января у подъезда дома в Усть-Каменогорске в упор расстреляли мужчину. Застреленный мужчина в Усть-Каменогорске оказался известным спортсменом.

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