Алтай Кульгинов встретился с жителями микрорайона Нұр Бесік

Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что встретился с жителями микрорайона Нур Бесік и обсудил вопросы развития района, передает официальный сайт столичного акимата.

Аким отметил, что встречи с горожанами происходят на регулярной основе.

Горожане подняли вопросы по строительству социальных объектов (школ, детсадов, медцентров), канализации, оформлению документов на дом, запуску дополнительных автобусов, установке теплых остановок, благоустройству дворовых территорий, тротуаров, проведению интернета и др. Алтай Кульгинов

Фото: Александр Куприенко

Ранее, по его словам, на встрече жители микрорайона Нұр Бесік озвучили волнующие вопросы, большая часть которых уже решена. К примеру, в микрорайоне в первую очередь необходимо было решить вопросы с питьевой водой, канализацией, освещением, газификацией, дорогами и др.

Фото: Александр Куприенко

Так, в микрорайоне построили сети водоснабжения (что позволило провести питьевую воду в микрорайон), электроснабжения, бытовой и ливневой канализации, газораспределительные сети – более половины домов уже перевели на газ, провели уличное освещение, из 14 улиц заасфальтировали 13, благоустроили дворы, установили остановки и др. Алтай Кульгинов

Развитие жилых массивов находится на контроле у главы государства, добавил аким.

Фото: Александр Куприенко