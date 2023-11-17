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Какие вопросы поднимали жители столичного района Нура

Какие вопросы поднимали жители столичного района Нура Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о встрече с жителями района Нура, передает официальный сайт столичного акимата.

"Продолжаю на регулярной основе встречаться с жителями наших районов и жилых массивов. Встретился с жителями района Нура. На встрече жители поднимали вопросы по строительству социальных объектов, дорог, канализации, ливневок, дворов и общественных пространств, освещению, запуску новых маршрутов, плотной застройке и др.

К примеру, по ряду локаций отменили строительство многоквартирных жилых комплексов. Вместо ЖК будут расположены социальные объекты. Это школы, медцентры, общественные пространства (скверы) и др.

Какие вопросы поднимали жители столичного района Нура

Фото: gov.kz

Какие вопросы поднимали жители столичного района Нура

Фото: gov.kz

Ярким примером является участок на пересечении ул. Айтматова-Сыганак. Ранее здесь был запланирован 12-этажный многофункциональный комплекс. Сейчас здесь благоустроен сквер, посажены многолетние растения и деревья. Место стало центром притяжения для тысячи людей ближайших ЖК.

Также одна из потребностей данного района с учетом темпов роста – строительство социальных объектов. К примеру, в текущем учебном году мы открываем 11 школ, 4 из них – в районе Нура. Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в 2024-2025 гг. построим 24 школы. Девять из них будут расположены в районе Нура.

Также на встречах жители нередко поднимают вопросы по бассейнам. До 2029 года планируем построить в городе 15 Дворцов школьников. В некоторых из них запланируем бассейны. Таким образом, строительство первых пяти Дворцов школьников начнется уже в следующем году. Один из них будет расположен в районе Нура.

Поступившие вопросы взяли в работу. Районный акимат будет информировать о ходе исполнения", – написал аким столицы.

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Редакция Zakon.kz
Астана
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