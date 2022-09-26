В Алматы произошло массовое ДТП с участием автобуса

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось на улице Толе би, не доезжая улицы Момышулы, передает корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал один из участников ДТП, автобус маршрута №65 двигался по улице Толе би в западном направлении. Впереди него также двигались автомобили марок Kia Sportage, Kia Optima и "Газель".

Фото: Zakon.kz

Один из водителей рассказал, что по непонятной причине автобус пытался протиснуться между рядами, однако это ему не удалось. Водитель автобуса отвлекся и поздно увидел, что перед ним стоят автомобили в пробке.

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса задел заднее крыло Kia Sportage, а также выломал зеркало легковому автомобилю. После этого жестко ударился в Kia Optima, от удара которую выбило с дороги. Водитель на Kia Optima вылетел через бордюр и остановился поперек арыка.

Фото: Zakon.kz

Далее - автобус снес на своем пути "Газель". "Газель" перелетел через бордюр и оказался в арыке одним колесом.

Фото: Zakon.kz

На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи и осмотрели участников аварии. Никому из них не потребовалась медицинская помощь. Только через некоторое время за медицинской помощью обратилась пассажирка автобуса. Ей стало плохо дома.

Фото: Zakon.kz

Водитель автобуса не смог ничего пояснить. После аварии он находился в шоковом состоянии.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства ДТП.