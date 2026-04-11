ДТП с автобусом и фурами произошло в Алматы
Как сообщил корреспондент редакции, автобус маршрута №114 двигался в восточном направлении и начал притормаживать перед легковым автомобилем, который поворачивал направо. В этот момент сзади ехали два грузовика HOWO.
Первый грузовик успел затормозить, однако второй – следовавший позади – остановиться не смог. Судя по тормозному пути, водитель пытался избежать столкновения, но врезался во впереди едущий грузовик. От удара тот по инерции столкнулся с автобусом.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, удар был сильным – у одного из грузовиков сместилась кабина. В салоне автобуса пассажиры попадали со своих мест, однако, предварительно, серьезных травм никто не получил. Медицинская помощь на месте не понадобилась, скорую помощь не вызывали.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия ожидают сотрудников дорожной полиции для оформления ДТП.
