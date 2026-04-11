ДТП с автобусом и фурами произошло в Алматы

11 апреля 2026 года в Алматы на улице Толе би, перед перекрестком с улицей Кастеева, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и двух грузовиков. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент редакции, автобус маршрута №114 двигался в восточном направлении и начал притормаживать перед легковым автомобилем, который поворачивал направо. В этот момент сзади ехали два грузовика HOWO.

Первый грузовик успел затормозить, однако второй – следовавший позади – остановиться не смог. Судя по тормозному пути, водитель пытался избежать столкновения, но врезался во впереди едущий грузовик. От удара тот по инерции столкнулся с автобусом.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, удар был сильным – у одного из грузовиков сместилась кабина. В салоне автобуса пассажиры попадали со своих мест, однако, предварительно, серьезных травм никто не получил. Медицинская помощь на месте не понадобилась, скорую помощь не вызывали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия ожидают сотрудников дорожной полиции для оформления ДТП.

Ранее жесткое ДТП с тремя "китайцами" произошло на ВОАД в Алматы.