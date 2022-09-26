Дуйсенова прокомментировала предложение о разделении Минтруда на два госоргана

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК ответила на предложение депутатов о разделении министерства на два ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минтруда рассказала, что в 1990-е годы в Казахстане было два ведомства – Министерство труда и Министерство социальной защиты, но после их решили объединить.

Сегодня накопительные или же солидарные пенсии назначаются исходя из трудового стажа граждан. Размер пенсий и пособий зависит от пенсионных взносов или соцотчислений. Поэтому социальная защита является, своего рода, одним из механизмов стимулирования занятости. Функции социального обеспечения и занятости взаимосвязанные – одна из них стимулирует, а другая показывает, насколько человек обеспечен тем или иным видом социальных услуг или выплат. Тамара Дуйсенова

14 сентября депутат Мажилиса Ерлан Смайлов предложил разделить Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана на два отдельных ведомства – Министерство труда и Министерство социального развития – для лучшей защиты трудовых прав граждан и улучшения их социального положения.