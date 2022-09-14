Минсоцтруда Казахстана предложили разделить на два ведомства

Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты предложил разделить Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК на два отдельных ведомства для лучшей защиты трудовых прав граждан и улучшения их социального положения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ерлана Смайлова, казахстанское общество не видит наступательной активной позиции МТСЗН в решении проблемных вопросов.

Учитывая стратегическую важность сферы труда для устойчивого социально-экономического развития страны и обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев, а также многолетнюю неспособность МТСЗН эффективно управлять отношениями в этой ключевой сфере, целесообразным представляется разделить МТСЗН на Министерство труда и Министерство социального развития без увеличения затрат из государственного бюджета, – считает депутат.

По его мнению, созданному Министерству труда необходимо разработать новую национальную политику в сфере труда. Ее приоритетом должно стать решение проблем низких доходов работающих казахстанцев, диктата интересов работодателей, прогрессирующего неравенства, несправедливой пенсионной системы, безработицы, проблем работающей бедности, когда зарплаты человеку хватает на удовлетворение только самых базовых нужд и не более.

Кроме того, как отметил Ерлан Смайлов, такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом.

Депутат также указал на необходимость модернизировать систему оплаты труда РК с целью определения адекватного размера оплаты труда, обеспечивающего соблюдение принципов социальной справедливости с учетом дифференциации заработных плат в зависимости от уровня образования, квалификации работников, стажа работы, сложности выполняемых работ и функционала.

Ерлан Смайлов напомнил, что в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев дал прямое поручение правительству внедрить новую методику определения минимальной заработной платы (МЗП).

Также депутат напомнил, что мажилисмены предлагали ратифицировать Конвенцию Международной организации труда "Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран", принятую в 1970 году, так как этот документ закладывает систему защиты наемных работников от неоправданно низкой заработной платы. Кроме того, Конвенция содержит предложения о процедуре установления минимальной заработной платы.

Год назад и в течение всей второй сессии седьмого созыва мы поднимали этот вопрос в ряде депутатских запросов. Но вновь дежавю – ситуация с бездействием правительства и профильного министерства в сфере труда повторяется. Решение о повышении МЗП снова, как и год назад, принято главой государства в ручном режиме. Это не результат системной работы правительства в лице двух министерств – труда и социальной защиты населения и национальной экономики. Соответствующая работа ими в этом направлении не проводится, они занимаются лишь отписками и имитацией бурной деятельности. Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов

Однако, по его словам, ситуация с МЗП – это лишь верхушка айсберга проблем в сфере труда и справедливой оплаты по его результатам.

Указал депутат и на проблему исчисления заработной платы гражданских служащих, госслужащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, и казенных предприятий на основании базового должностного оклада, составляющего 17 697 тенге и не менявшегося уже шесть лет с 2016 года.

Накопленная инфляция за этот период составила более 150%. То есть только уровень цен в стране повысился в полтора раза и, соответственно, при неизменном размере оплаты труда реальная покупательная способность зарплат работников снизилась за этот период в полтора раза. И это только статистически. В реальности жизнь подорожала в разы. Этот подход не учитывает ежегодное, точнее, ежемесячное повышение цен на продукты питания, одежду, услуги и не отвечает запросу наших граждан на адекватную оплату труда и качественный уровень жизни. Ерлан Смайлов

Парламентарий подчеркнул, что предложения депутатов о необходимости пересмотра БДО в рамках "Программы повышения доходов населения" не были услышаны правительством. Это, по мнению депутата, еще раз подтверждает абсолютно пассивную позицию Министерства труда и социальной защиты населения РК как в вопросах защиты трудовых прав казахстанцев и развития эффективных отношений в сфере труда, так и в сфере социальной защиты.

7 сентября депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов на заседании нижней палаты предложил разделить Национальный фонд на две части: "Резервный фонд" и "Нацфонд – детям". По его мнению, первый фонд может быть использован для финансирования нужд бюджета, как это делается сегодня, а во второй будут переданы 50% активов Нацфонда и открыты специальные счета для каждого ребенка, на которые будут распределяться все инвестдоходы.