Цена безопасности: в Казахстане подорожали контрацептивы
Контрацепция, имеют прямое отношение к вопросам планирования семьи, а также она призвана в решении проблем репродуктивного здоровья. Контрацепция, это о том, что дети должны быть желанными и запланированными.
А любые виды контрацептивов это идеальная защита для тех, кто пока еще не готов взять на себя роль родителей.
Сама идея контрацепции заключается в том, чтобы обратить внимание всего мира на ряд факторов, таких как: подростковая беременность, запрет абортов, и как один из способов остановить распространение заболеваний передающихся половым путем.
Почему-то в реалиях современности о контрацепции до сих пор многие стесняются говорить вслух. Даже купить презервативы в аптеке зачастую решается не каждый.
Хотя из всех видов, существующих на сегодня контрацептивов презервативы считаются самым надежным средством защиты от нежелательной беременности и инфекции, которые могут передаваться между мужчиной и женщиной.
Сегодня ассортимент презервативов огромен: они есть разных размеров, цветов, с различными ароматизаторами, святящиеся, с пупырышками, с усиками полиуретановые, и даже бывают веганские.
Но как и все вещи первой необходимости латексные изделия тоже дорожают. Специалисты считают, что презервативы должны быть либо бесплатными, либо по доступной цене для всех слоев населения.
По словам одного из экспертов, вопросы ценообразования презервативов выходит из стоимости материала. Почти все презервативы производятся из латекса, а латекс недорогой материал, который поставляется из Азии. В свою очередь компания закладывает затраты на производство упаковки и логистику, а только после формирует итоговую цену на сам продукт.
Стоит отметить, что резкий скачок цен на презервативы во многих странах произошел во время пандемии коронавируса. Тогда же продажи этого изделия упали сразу на 40 процентов. Такие показатели специалисты связывают со снижением потока туристов, которые из-за карантинных мер не могли путешествовать. А вот увеличение стоимости одними из первых на себе ощутила молодежь, для них средства защиты стали практически недоступными.
Сейчас полки казахстанских магазинов и аптек буквально завалены различными средствами защиты. Продавцы заявляют, что за последнее время латексные изделия хоть и незначительно, но все же выросли в цене. И причин этому несколько.
Например, цены зависят от бренда, качества и места покупки. Понятно, что стоимость изделия в небольшом киоске будет выше, чем в том же супермаркете. Сейчас в среднем упаковка презервативов (3 штуки) начинается от 300 до 1000 тенге. Это самый бюджетный вариант, есть и намного дороже.
А что происходит с ценами на презервативы у наших соседей? Редакция Zakon.kz сравнила их стоимость в России, Беларуси и в некоторых странах Европы. Выяснилось, что средства защиты в нашей стране оказались самыми дешевыми.
Так за стандартную пачку презервативов жители российской столицы отдают от 290 до 490 рублей, казахстанцу такая покупка обойдется от 2200 до 3700 тенге.
Фотто: Zakon.kz
Фотто: Zakon.kz
Фотто: Zakon.kz
Фотто: Zakon.kz
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