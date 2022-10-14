Цена безопасности: в Казахстане подорожали контрацептивы

Специалисты считают, что средства защиты должны быть по доступной цене. Сейчас их стоимость в Казахстане возросла в несколько раз. При этом презервативы являются практически 100% защитой от ВИЧ и ИППП. Редакция Zakon.kz сравнила цены на контрацептивы в нашей стране и за рубежом.

Контрацепция, имеют прямое отношение к вопросам планирования семьи, а также она призвана в решении проблем репродуктивного здоровья. Контрацепция, это о том, что дети должны быть желанными и запланированными.

А любые виды контрацептивов это идеальная защита для тех, кто пока еще не готов взять на себя роль родителей.

Сама идея контрацепции заключается в том, чтобы обратить внимание всего мира на ряд факторов, таких как: подростковая беременность, запрет абортов, и как один из способов остановить распространение заболеваний передающихся половым путем.

Почему-то в реалиях современности о контрацепции до сих пор многие стесняются говорить вслух. Даже купить презервативы в аптеке зачастую решается не каждый.

Хотя из всех видов, существующих на сегодня контрацептивов презервативы считаются самым надежным средством защиты от нежелательной беременности и инфекции, которые могут передаваться между мужчиной и женщиной.

Сегодня ассортимент презервативов огромен: они есть разных размеров, цветов, с различными ароматизаторами, святящиеся, с пупырышками, с усиками полиуретановые, и даже бывают веганские.

Но как и все вещи первой необходимости латексные изделия тоже дорожают. Специалисты считают, что презервативы должны быть либо бесплатными, либо по доступной цене для всех слоев населения.

По словам одного из экспертов, вопросы ценообразования презервативов выходит из стоимости материала. Почти все презервативы производятся из латекса, а латекс недорогой материал, который поставляется из Азии. В свою очередь компания закладывает затраты на производство упаковки и логистику, а только после формирует итоговую цену на сам продукт.

Стоит отметить, что резкий скачок цен на презервативы во многих странах произошел во время пандемии коронавируса. Тогда же продажи этого изделия упали сразу на 40 процентов. Такие показатели специалисты связывают со снижением потока туристов, которые из-за карантинных мер не могли путешествовать. А вот увеличение стоимости одними из первых на себе ощутила молодежь, для них средства защиты стали практически недоступными.

Сейчас полки казахстанских магазинов и аптек буквально завалены различными средствами защиты. Продавцы заявляют, что за последнее время латексные изделия хоть и незначительно, но все же выросли в цене. И причин этому несколько.

Например, цены зависят от бренда, качества и места покупки. Понятно, что стоимость изделия в небольшом киоске будет выше, чем в том же супермаркете. Сейчас в среднем упаковка презервативов (3 штуки) начинается от 300 до 1000 тенге. Это самый бюджетный вариант, есть и намного дороже.

А что происходит с ценами на презервативы у наших соседей? Редакция Zakon.kz сравнила их стоимость в России, Беларуси и в некоторых странах Европы. Выяснилось, что средства защиты в нашей стране оказались самыми дешевыми.

Так за стандартную пачку презервативов жители российской столицы отдают от 290 до 490 рублей, казахстанцу такая покупка обойдется от 2200 до 3700 тенге.

Фотто: Zakon.kz

Те же самые изделия из латекса, но уже в Беларуси сейчас продают по 6 беларусских рублей, это чуть дешевле, чем в России. В пересчете на нашу валюту это всего 1130 тенге.

Фотто: Zakon.kz

Тем временем, в Германии купить стандартную пачку презервативов уже не получится, в упаковке их не 3, как мы привыкли, а 6, 8, 10 и даже 20 штук. Немцам средняя упаковка из 8 презервативов обходится в 5.49 евро, казахстанцам их приобретение обойдется в 2550.

Фотто: Zakon.kz

Примечательно, то что упаковка одних и тех же презервативов из 8 штук и 10 штук в магазинах и аптеках страны могут стоять одинаково. Но, есть изделия классом и выше, например за 12 штук придется отдать уже больше - 8.49 евро, в тенге это почти 4000 тенге.

Фотто: Zakon.kz В итоге сравнив цены выяснялось, что средства защиты в Казахстане оказались более доступными, чем жителям других стран. Также эксперты напоминают, что при покупке презервативов в первую очередь стоит обратить внимание не только на цену и бренд, но еще на целостность упаковки и срок годности изделия из латекса.

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Отметим, что в Казахстане уже несколько лет презервативы раздают бесплатно, получить их может любой желающий. В каждом региональном СПИД- центре установлены специальные стеллажи со средствами защиты. Также презервативы раздают представительницам коммерческого секса, представителям ЛГБТ-сообщества во время рейдов полиции по гостиницам и съемным квартирам.