В городах на востоке Казахстана резко подорожали курятина, яйца и масло

Цена замороженной куриной продукции по сравнению с началом сентября выросла на рынках Усть-Каменогорска на 250-300 тенге. В Семее цены на сахар все еще остаются в рейтинге самых высоких, передают корреспонденты Zakon.kz.

Усть-Каменогорск: цены на курятину взлетели

Окорочка стоят 1400 тенге за кг. Бедра, голень, грудка – 1600 тенге. На центральном рынке прямо на улице продают бедра, голень, окорочка по 1500 тенге за кг, филе – по 2100, курочку – по 1350 тенге за кг. Новая цена у производителей на бедро, голень – 1300 тенге, окорочка – 930 тенге, цыплят – 965-1000 тенге. В магазинах у дома еще дороже.

Оптовая цена скачет, но это не зависит от производителей. Продукция проходит через третьи, четвертые, пятые руки и пока до прилавка дойдет, ощутимая разница складывается. Нужно стабилизировать ситуацию, местные власти должны контролировать рост цен. Заключать меморандумы не только с производителями, но и с фирмами-посредниками, – отмечают представители отечественных птицефабрик.

Заметен рост цен и на куриные яйца. Неделю назад десяток "Стандарта" стоил 400 тенге, сейчас – 440. Самые крупные яйца "Суперэлит" стоят 550 тенге.

Цены в разных точках одного и того же рынка на одну и ту же продукцию могут отличаться на 40-50 тенге. Как, впрочем, и цены одного рынка с другим тоже разнятся. К примеру, на рынке "Дос-Нар" можно приобрести говядину дешевле на 500 тенге за кг. Там мякоть готовы продать за 2200 тенге.

Закуп поднимался у посредников до 200 тенге за килограмм, но покупательская способность снизилась. Говядина лопаточная часть – 2000 тенге. Добавьте 200 тенге и вообще заберите без костей за эту цену. Хребет стоит 1500 тенге, но отдам за 1000 тенге, – уговаривают продавцы покупателей.

На рынке "Жардем" мякоть можно приобрести за 2700-2800 тенге за кг. С косточкой – по 2000-2200 тенге за кг.

У сельчан тушу посредники скупают по цене 1300-1400 тенге за кг.

Цены на крупы существенно не изменились. Закупочная стоимость гречки составляет 580-585 тенге за кг. Продают по 600-620 тенге. Рис закупают по 465-470 тенге, продают по 480-500.

Неизменными пока остались цены на некоторые овощи. Так, картофель стоит от 130 до 180 тенге за кг. Помидоры, болгарский перец – 350-450 тенге за кг. Морковь – 140 тенге за кг, лук – 110 тенге за кг.

Отмечается рост закупочной цены на подсолнечное рафинированное масло.

Фирмы-посредники сделали надбавку на этой неделе на 150 тенге за литр, – говорят продавцы.

По их словам, подорожала продукция Маслозавода №1. Было 800-900 тенге за литр, стало 920-1000 тенге. Продавцы отмечают, что цена может откатиться назад, когда на рынок начнет поступать масло нового урожая.

На сегодня самое дешевое – это Шемонаихинское масло, на рынке литр нерафинированного масла стоит 675-750 тенге.

Стоимость муки остается неизменной. "Элит" высший сорт стоит 300 тенге за кг, первый сорт – 280. "Премиум" высший сорт – 260, первый сорт – 240 за кг. Сахар стоит 580 тенге за кг на рынках, в магазинах у дома – 539 тенге за кг.

Семей: Сезон закрутки варенья и компотов прошел, но сахар по-прежнему в цене

Цена на сахар потихоньку падает. Сегодня мы его реализуем по 620 тенге за килограмм, – отметила владелица небольшого магазинчика у дома в левобережной части Семея.

Фото: Zakon.kz

Впрочем, на рынке города можно сбить цену и до 550 и даже 500 тенге за кг, если собираешься приобретать сладкий продукт в мешках или небольшой оптовой партией. Однако и эта цена достаточно высока по сравнению с той, что была еще в начале марта текущего года, когда начался сахарный кризис по всей территории Казахстана. В марте сахар-песок можно было приобрести в Семее по 350-370 тенге за кило. Сегодня о таких ценах семейчане и не мечтают, ведь в самый пик дефицитный продукт можно было купить "по большому блату" за 1200-1400 тенге за кг.

Цены на макароны в Семее разнятся от 450 до 610 тенге за кило, в зависимости от производителя. Гречка стоит в магазинах 580 тенге, а рис – 480 тенге за кг. Муку первого сорта хоть и продают, но она не пользуются популярностью среди потребителей, а потому найти ее можно только на прилавках супермаркетов, да и то на самых верхних полках. Чаще всего семейчане приобретают 2-килограммовые пакеты с мукой высшего сорта по цене 590 тенге за пачку.

А вот цены на овощи и картофель сейчас – одни из самых низких и стабильных. Лук, морковь, картофель, капусту и свеклу обычно отдают по единой цене 130 тенге за килограмм. Но на рынке цена немного выше – 150 тенге за то же количество продуктов.

Фото: Zakon.kz

А вот мясо все еще в цене. Самые бюджетные говяжьи ребрышки на рынках Семея можно приобрести по 2300-2400 тенге за кг, за мякоть уже придется выложить 2800-3000 тыс. тенге. Самым же дешевым и бюджетным по-прежнему можно считать мясо курицы. Суповой набор можно купить по 500 тенге за кило, целую тушку курицы реализуют по цене 1250 тенге, грудинку на косточке – по 1350 тенге, бедрышки охлажденные – по 1550 тенге за кг.

Завершая "куриную" тему, скажем, что цены на куриное яйцо в Семее вновь "поползли" вверх. Еще пару недель назад десяток яиц стоил 340-360 тенге, а сегодня цена "подросла" до 450-470 тенге, а в некоторых торговых точках и вовсе до 510 тенге за десяток.

Что касается растительного масла, то тут ценовой разбег за литр продукта в диапазоне от 950 до 1100 тенге.

Сливочное же масло вообще достигает гигантских разрывов в ценах. При желании, можно приобрести 200-граммовую пачку масла за 200 тенге (1000 тенге за килограмм), вот только растительных жиров в нем будет не сосчитать. Качественное сливочное масло от местных сельхозтоваропроизводителей можно купить от 3000 до 4200 за кг. Цена "кусается", зато качество и вкус – отменные.

Авторы: Айдар Альтаев, Екатерина Гуляева

Фото: Айдар Альтаев, Инна Лопатко