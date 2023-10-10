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Куриные яйца резко подорожали в Мангистау

Куриные яйца резко подорожали в Мангистау Фото: lada.kz
Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей, сообщает Zakon.kz.

За последнюю неделю жители региона заметили рост цен на куриные яйца. Буквально недавно стоимость яиц варьировалась от 470 до 510 тенге, а сегодня она уже составляет 550 – 600 тенге, пишет портал Lada.kz.

Руководитель Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Дастан Мураталиев рассказал о причинах повышения цены.

"Подорожание цен связано со снижением импорта из соседней страны России и повышением себестоимости куриных яиц у производителей. Одна из причин у производителей заключается в том, что в летний период спрос на куриные яйца снижается, и с целью снижения собственных затрат птицефабрики направляют кур на мясную продукцию. В связи с похолоданием спрос на куриные яйца снова увеличивается. При этом птицефабрики в целях возмещения своих затрат повышают себестоимость продукции", – сказал Дастан Мураталиев.

Дастан Мураталиев отметил, что в целях сдерживания цен на куриные яйца в рамках "оборотного механизма" ведутся переговоры с птицефабриками о реализации продукции по фиксированной цене.

Ранее стало известно, в каких регионах заметнее всего подорожали продукты. Из продуктов питания за месяц подорожали рис, яйца, свежая рыба, фрукты, а также вода – как питьевая, так и минеральная.

Подешевели картофель, овощи, подсолнечное масло, крупы, сахар-песок. 

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Актау Мангистау Мангистауская область
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