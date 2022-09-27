Айым из Зайсана: В тот день я поставила цель поступить в NU

Айым Омиртаева из маленького города Зайсан в ВКО, выпускница школы-лицея имени Х. Мустафиной и студентка 3 курса Назарбаев Университета по специальности “математика”, своим примером вдохновляет и в тоже время разрушает миф о недоступности вуза.

— Какие предметы в школе вам давались легко?

— Я была круглой отличницей, больше всего мне были интересны математика и английский язык. В результате, у меня сформировалась хорошая база по этим предметам.

— Участвовали ли вы в олимпиадах, и кто вас мотивировал?

— Я активно участвовала в различных олимпиадах. На этом пути мне помогали мои учителя, а мотивировала надежда и вера родителей в меня.

— Сейчас проходят информационные сессии NU во всех городах. С чего начался ваш путь?

Я знала, что в Назарбаев Университет конкурс очень высокий, поэтому даже не рассматривала его. Думала, сдам ЕНТ и поступлю в один из вузов страны. Но, однажды, в учебном лагере IQanat на инфо-сессии от NU нам "разложили по полочкам" процесс поступления в вуз. И я осознала, что поступить в NU не так трудно и невозможно, как кажется. В тот день я поставила цель поступить в Назарбаев Университет. Я тогда уже перешла в 11 класс, это довольно поздно для начала подготовки.

— Кто вам помогал в подготовке?

— Ко всем экзаменам я готовилась самостоятельно по материалам из Интернета. Решала задачи на английском, хотя училась на казахском. Для сдачи каждого экзамена приходилось ездить в тестовые центры в крупные города, а это около 500 км от Зайсана. После сдачи теста NUFYPET я была уверена, что не прошла, и начала усердно готовиться к ЕНТ. Но, мои результаты меня приятно удивили и через две недели самостоятельной подготовки к IELTS с нуля, я набрала 5.5 баллов. Пересдав тест через 2 недели, набрала заветные 6,0 баллов. Таким удивительным образом я поступила в Назарбаев Университет.

— Вы согласны, что в NU поступают только выпускники НИШ или дети из обеспеченных семей?

— В начале я тоже думала, что в NU поступают дети из таких школ, как НИШ, БИЛ, РФМШ. Сейчас я уверенно могу сказать, что данное мнение неверно. Шансы поступления в NU не зависят от материального положения или от школы. В университете я вижу многих студентов, кто из обычных школ, как и я.

— Как проходит ваша учеба в НУ сейчас?

— По моему мнению, учеба в нашем университете нелегкая. Но, именно эта сложность делает студентов будущими лидерами, которые развивают страну. Я по сей день удивляюсь тому, как наш NU предоставляет все возможности, чтобы студентам оставалось лишь усердно учиться и получать образование мирового стандарта.

На информационные сессии NU в городах Казахстана можно зарегистрироваться здесь. В Алматы встреча пройдет 1 октября в Доме Дружбы.

Партнерский материал