#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
482.32
553.37
5.63
Общество

Таксист-мошенник выманивал деньги у клиентов за "быстрое оформление прав"

Фото: pexels
В Петропавловске задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина работал таксистом и предлагал клиентам быстро оформить водительские удостоверения за отдельную плату, передает Zakon.kz.

Как пишет Qazaqstan Media 19 марта 2026 года, во время извоза 37-летний подозреваемый заводил разговоры с пассажирами и входил в доверие. Свои услуги "помогайка" оценивал в 100-200 тысяч тенге. Позже он требовал новые суммы якобы на оформление других справок.

Пока в деле четыре потерпевших. Каждый из них потерял до полумиллиона тенге. При этом, ни один из них не обращался в полицию.

"Материалы переданы в управление полиции г. Петропавловска, ведется следствие. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Чтобы не попадать в такие ситуации, полиция просит не верить сомнительным посредникам и соблюдать закон.

Ранее сообщалось, что теперь в Казахстане водительские права с истекшим сроком можно заменить онлайн.

Канат Болысбек
