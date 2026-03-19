Таксист-мошенник выманивал деньги у клиентов за "быстрое оформление прав"

В Петропавловске задержали подозреваемого в мошенничестве. Мужчина работал таксистом и предлагал клиентам быстро оформить водительские удостоверения за отдельную плату, передает Zakon.kz.

Как пишет Qazaqstan Media 19 марта 2026 года, во время извоза 37-летний подозреваемый заводил разговоры с пассажирами и входил в доверие. Свои услуги "помогайка" оценивал в 100-200 тысяч тенге. Позже он требовал новые суммы якобы на оформление других справок.

Пока в деле четыре потерпевших. Каждый из них потерял до полумиллиона тенге. При этом, ни один из них не обращался в полицию.

"Материалы переданы в управление полиции г. Петропавловска, ведется следствие. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления", – сообщили в пресс-службе ДП СКО.

Чтобы не попадать в такие ситуации, полиция просит не верить сомнительным посредникам и соблюдать закон.

