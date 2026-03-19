Общество

Фельдшер обкрадывал доверившихся ему пациентов и попал под суд на севере Казахстана

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 23:53 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области осудили фельдшера, который обкрадывал пациентов, пользуясь их доверием. Пользуясь служебным положением, медик получал доступ к телефонам больных и переводил их деньги на свои счета, передает Zakon.kz.

Об этом 19 марта 2026 года сообщили в пресс-службе Железинского районного суда. Согласно материалам дела, фельдшер предстал перед судом по обвинению в серии краж через незаконный доступ к информационным системам, а также в попытке мошенничества с использованием служебного положения.

"Подсудимый, работая в декабре 2025 года фельдшером, используя своё служебное положение и доверие пациентов, неоднократно получал доступ к их мобильным телефонам и банковским приложениям. Под предлогом оказания помощи он узнавал пароли и осуществлял незаконные операции".Железинский районный суд

В одном из эпизодов медик перевел 50 тысяч тенге со счета пациентки на сторонний адрес. В других случаях он пытался оформить на доверившихся ему людей кредиты, а также передавал данные чужих банковских карт третьим лицам для хищения средств. Общий ущерб от действий "лже-помощника" превысил 300 тысяч тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и в полном объеме возместил причиненный ущерб. Суд счел эти факты, а также наличие у мужчины малолетних детей, смягчающими обстоятельствами. В итоге гражданин Ж. был признан виновным по всем инкриминируемым статьям.

Суд назначил бывшему фельдшеру наказание в виде трех лет ограничения свободы. Весь этот срок осужденный будет находиться под пробационным контролем. Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества.

Канат Болысбек
