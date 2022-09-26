Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане

Юрист Максим Баженов напомнил арендаторам и хозяевам квартир основные юридические аспекты таких вопросов, как повышение арендной платы, расторжение договора аренды и выселение арендаторов, сообщает Zakon.kz.

По словам юриста, в данных вопросах многое зависит от условий конкретного договора. Кроме того, если физическое лицо снимает квартиру на срок до одного года у другого физического лица без письменного договора аренды, то это не означает, что между ними не был заключен договор.

В данном случае стороны заключили договор аренды, только не в письменной форме, а в устной. Поэтому к отношениям сторон применяются все положения закона. Максим Баженов

Повышение арендной платы

Как отметил юрист, арендатор обязан оплачивать арендную плату в том размере, о котором стороны ранее договорились.

Хозяин квартиры имеет право поднять (или уменьшить) арендную плату не чаще одного раза в год, если в договоре стороны не указали иное. При этом, как показывает судебная практика, такое повышение должно происходить не путем простого уведомления арендатора, а путем подписания дополнительного соглашения. Максим Баженов

По его словам, если арендатор не согласен с повышением арендной платы и отказывается подписывать дополнительное соглашение, то здесь имеется спор, который подлежит разрешению в суде.

В таком случае требовать повышенной арендной платы без решения суда неправомерно. Максим Баженов

Расторжение договора аренды

Как отметил эксперт, договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.

При этом закон устанавливает определенные основания, наступление любого из которых позволяет хозяину квартиры заявить требование о расторжении договора (договор может предусматривать также дополнительные основания). Максим Баженов

Он перечислил основные основания, которые позволяют арендодателю расторгнуть договор:

арендатор существенно нарушает условия договора, несмотря на письменное предупреждение хозяина квартиры;

арендатор умышленно или по неосторожности существенно ухудшает арендуемую квартиру;

арендатор более двух раз нарушает срок уплаты арендной платы.

Если таких оснований не имеется, то требование хозяина квартиры о расторжении договора является безосновательным. Он может только отказаться от договора, но в данном случае он обязан уведомить арендатора за три месяца. Максим Баженов

Выселение арендаторов

Юрист подчеркнул, что выселение допускается исключительно по решению суда.

Самостоятельные попытки хозяина квартиры выселить арендаторов могут быть рассмотрены как самоуправство, а за это может наступить уголовная ответственность. Максим Баженов

Также он напомнил, что трудные времена не должны стать причиной необоснованной наживы, особенно на социально уязвимых слоях населения.

Стоит отметить, что сдача в аренду недвижимого имущества подлежит обязательной регистрации, потому что это предпринимательская деятельность, которая подлежит налогообложению. Указанные разъяснения касаются как арендодателей, зарегистрировавших свою деятельность, так и тех, кто сдает недвижимость без регистрации.

Ранее сообщалось, что в Алматы цены на аренду жилья выросли на 62,5%.