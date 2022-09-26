Онлайн-альфонс обманул пенсионерку на 36 млн тенге

65-летняя пострадавшая обратилась с заявлением в Управление полиции Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали стражи правопорядка, пожилая дама познакомилась с мошенником в соцсетях. Собеседник представился ей гражданином США, расспросил адрес и полное имя, якобы для того, чтобы "отправить подарок" и денежные средства. Он пояснил, что для отправки посылки необходимо оплатить таможенную пошлину — перевести деньги на расчетный счет, который он сообщил. Онлайн-ухажер также поделился с женщиной планами о переезде в Казахстан после выхода на пенсию.

В итоге пенсионерка продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 млн тенге.