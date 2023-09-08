Лжеследователь обманула пенсионерку из Актобе на миллион тенге

89-летняя жительница Актобе отдала женщине, которая представилась следователем миллион тенге за "помощь в решении вопроса", сообщает Zakon.kz.

Звонившая сообщила, что ее дочь попала в ДТП и для решения вопроса срочно нужны 6 млн тенге, за которыми придет ее помощник.



Ничего не подозревающая пенсионерка собрала все сбережения в размере 1 млн тенге и передала женщине-курьеру, ожидавшей перед подъездом.

"Следователем" оказалась 27-летняя уроженка Туркестанской области.

В отношении нее проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Также установили причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества на территории области, общий ущерб составил более 13 млн тенге.

Также жители Акмолинской области за день отдали мошенникам девять миллионов тенге.