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Обновление Windows 11 вызвало проблемы с производительностью в играх

Обновление Windows 11 вызвало проблемы Фото: pixabay
Пользователи по всему миру жалуются, что выпущенное недавно обновление Windows 11 22H2 приводит к значительному снижению производительности в играх на компьютерах с графическими ускорителями NVIDIA, сообщает Zakon.kz.

По их словам, проблема выглядит как беспричинное снижение загрузки на ЦП, которое возникает после установки обновления Windows 11 2022. В некоторых случаях загрузка ЦП снизилась с 80 до 5%, пишет издание Windows Latest.

В Nvidia уже подтвердили, что компании известно о возникшей проблеме. Пользователи игровых ПК пока нашли единственный выход из этой ситуации – откатиться на предыдущую версию Windows 11 или вообще вернуться на Windows 10, где у них все работало хорошо. Перед этим они пробовали менять версию драйверов Nvidia и утилит производителей видеокарт, но им это не помогло.

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