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Алихан Смаилов поручил провести разъяснительную работу среди мигрантов

Поручил провести разъяснительную работу среди мигрантов Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции, на котором рассмотрена ситуация с увеличением числа приезжих из Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

По вопросам размещения по регионам прибывающих лиц, возможного трудоустройства, оказания консультационных услуг выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, по вопросам регистрации мигрантов и обеспечения правопорядка – министр внутренних дел Марат Ахметжанов по правовым аспектам рынка арендного жилья – министр юстиции Канат Мусин, передает пресс-служба премьер-министра.

В обсуждении также приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин, акимы Западно-Казахстанской области Гали Искалиев и Алматы – Ерболат Досаев.

Премьер-министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий.

Надо усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности в стране, а также оказывать содействие приезжим россиянам: их своевременной регистрации и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС. При этом важно принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По его словам, всем государственным структурам в рамках своей компетенции нужно провести разъяснительную работу, связанную с правами и ответственностью сторон, как среди казахстанцев, так и среди мигрантов. В ближайшие дни для этого будут открыты горячие линии.

Кроме того, премьер-министр поручил усилить контроль за соблюдением норм трудового законодательства при трудоустройстве временно прибывших граждан иностранных государств.

Премьер-министр также поручил обеспечить стабильное функционирование всей транспортной инфраструктуры, принять необходимые меры по избежанию скопления прибывающих лиц, организовать бесперебойную деятельность ЦОНов путем открытия дополнительных окон обслуживания.

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