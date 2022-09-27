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Гибель школьника в Таразе: одноклассники рассказали о гонениях

Школьник покончил с собой в Таразе Фото: Zakon.kz
26 сентября в Таразе похоронили девятиклассника, который выпрыгнул с 12-го этажа. Родные и близкие до сих пор не понимают, что толкнуло 14-летнего подростка на такой шаг, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла 24 сентября днем. Известно, что парень забрался на балкон 12-го этажа, некоторое время там сидел, играл на гитаре, слушал музыку, сообщает КТК.

Там же, по-видимому, написал записку. В ней подросток попросил прощения у семьи и любимой девушки.

Сейчас полиция рассматривает все возможные версии случившегося. Уголовное дело заведено по статье "Доведение до самоубийства".

Есть предположения, что подросток не выдержал гонений со стороны школьных руководителей. Им, по словам одноклассников, якобы не нравились длинные волосы мальчика. Но в учебном заведении эту информацию опровергли.

Замдиректора по научно-методической работе школы-гимназии №24 Тараза Оксана Бояринова

По словам Бояриновой, школьник не пришел в школу утром, его искали. Позже он появился в школе взволнованным.

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Данияр Кунафин
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