Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Как отмечено в публикации "ФТаймс", тяжелее всех придется людям, рожденным под созвездием Водолея.
Астрологи предупреждают, что больше всего проблем возникнет в личной жизни. Кроме того, на вас навалится груз проблем и неприятностей. К сожалению, в их решении вы останетесь одни.
2023 год испытает на прочность и Близнецов. Им прогнозируют множество задач, для решения которых придется побегать и поработать. Но вы получите результаты и прибыль. Не бойтесь брать на себя ответственность и становиться примером для подражания.
Также не повезет и Львам. Вам придется хорошо понервничать. Кроме того, массу хлопот доставят проблемы со здоровьем. Вам нельзя сдаваться и опускать руки. Все проходит — пройдет и это.
Ранее астрологи рассказали, как привлечь удачу на всю жизнь во время новолуния.