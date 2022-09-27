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Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году

астрология трудности 2023 год Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 2023 год. Они отмечают, что больше всего не повезет трем знакам зодиака. К ним относятся Водолей, Близнецы и Лев, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "ФТаймс", тяжелее всех придется людям, рожденным под созвездием Водолея.

Астрологи предупреждают, что больше всего проблем возникнет в личной жизни. Кроме того, на вас навалится груз проблем и неприятностей. К сожалению, в их решении вы останетесь одни.

2023 год испытает на прочность и Близнецов. Им прогнозируют множество задач, для решения которых придется побегать и поработать. Но вы получите результаты и прибыль. Не бойтесь брать на себя ответственность и становиться примером для подражания.

Также не повезет и Львам. Вам придется хорошо понервничать. Кроме того, массу хлопот доставят проблемы со здоровьем. Вам нельзя сдаваться и опускать руки. Все проходит — пройдет и это.

Ранее астрологи рассказали, как привлечь удачу на всю жизнь во время новолуния.

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