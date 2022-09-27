Kaspi.kz, Минздрав и Министерство цифровизации запустили сервис получения справок

Kaspi.kz совместно с Министерством цифровизации и Министерством здравоохранения запустили новый сервис.

Теперь прямо в приложении Kaspi.kz всего за несколько минут можно получать следующие справки, которые требуются при поступлении на работу или учебу, при получении водительских прав или получении виз:

о состоянии или несостоянии на диспансерном учете больных туберкулезом – из Центра фтизиопульмонологии "Фтизиатрия";

о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) больных – из Центра психического здоровья;

о динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) наркологических больных – из Центра психического здоровья "Наркология".

Мы продолжаем расширять доступ казахстанцев к государственным услугам через суперприложение Kaspi.kz. Совместно с Министерством цифрового развития и Министерством здравоохранения мы запустили еще один классный сервис. Нашим любимым клиентам больше не нужно тратить время на сбор справок. Теперь их можно получить онлайн прямо в суперприложении Kaspi.kz. Это еще один успешный пример, как государство и бизнес объединяют усилия, чтобы упростить казахстанцам решение повседневных задач. Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz

Багдат Мусин, министр цифрового развития, отметил, что популярный среди казахстанцев сервис Kaspi.kz совершенствуется и пополняется большим количеством документов, чтобы граждане могли пользоваться всеми преимуществами цифровых технологий.

Помните, как раньше при устройстве на работу или для получения прав нужно было объезжать три инстанции, собирать справки из псих-, нарко-, туберкулезного центров? Теперь же это все можно получить в пару кликов в приложении Egov mobile. Мы, как и говорили ранее, для удобства получателей делимся с другими безопасными сервисами. Сегодня эти сведения доступны на Kaspi.kz. Мы продолжим плодотворное сотрудничество с крупнейшими финансовыми институтами и ведущими технологическими странами для более комфортного использования и получения госуслуг. Багдат Мусин

Бейбут Есенбаев, вице-министр здравоохранения, заявил, что Министерство здравоохранения Республики Казахстан расширяет способы предоставления необходимых сведений о состоянии здоровья граждан через различные платформы.

Мы готовы и в дальнейшем расширять перечень сведений и платформ для предоставления информации гражданам. И запуск на данной платформе является одним из этапов предоставления сведений гражданам. Мы реализуем права граждан на доступ к своим медицинским данным. Бейбут Есенбаев

Полученные справки будут доступны в приложении Kaspi.kz в разделе "Госуслуги/Цифровые документы". Справки можно посмотреть, скачать или отправить нужному адресату по электронной почте или через мессенджер.

Суперприложением Kaspi.kz пользуются более 12 млн казахстанцев ежемесячно. Через раздел "Госуслуги" казахстанцы получают доступ к своим цифровым документам, переоформляют автомобили, получают пособия, уплачивают налоги, меняют водительские права и регистрируют бизнес.