Тимати ответил на обвинения в эмиграции

Российский хип-хоп исполнитель Тимати обратился к подписчикам. Он на странице в Instagram заявил, что не эмигрировал и "долг Родине отдать придется рано или поздно всем", сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что до этой публикации комментаторы обращались к бизнесмену с вопросами о патриотических постах и готовности идти в военкомат.

26 сентября Тимати все-таки сделал заявление. Артист уточнит, что находится дома в Москве.

Кроме того, он заверил подписчиков, что не собирался и не собирается мигрировать. "Мое место здесь", добавил Тимати. Также, по его словам, повестки еще не было.

Но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники. Разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Тимати

Рэпер добавил, что пока есть время, будет заниматься и развивать проекты, поднимая ВВП страны.

Завершая обращение, он коснулся вопросов мобилизации.

Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, – заключил он.

21 сентября стало известно, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Президент РФ уточнил, что призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.