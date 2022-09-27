Тимати ответил на обвинения в эмиграции
Стоит отметить, что до этой публикации комментаторы обращались к бизнесмену с вопросами о патриотических постах и готовности идти в военкомат.
26 сентября Тимати все-таки сделал заявление. Артист уточнит, что находится дома в Москве.
Кроме того, он заверил подписчиков, что не собирался и не собирается мигрировать. "Мое место здесь", добавил Тимати. Также, по его словам, повестки еще не было.
Но это совсем не говорит о том, что ее не будет. У меня нет паники. Разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя эту ситуацию и с ней живу. Тимати
Рэпер добавил, что пока есть время, будет заниматься и развивать проекты, поднимая ВВП страны.
Завершая обращение, он коснулся вопросов мобилизации.
Получаю множество комментариев о том, что меня мечтают увидеть в окопах, раз я такой патриот, то должен доказать примером. Я частично сам согласен с рядом этих комментариев, долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, – заключил он.
21 сентября стало известно, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Президент РФ уточнил, что призванные в обязательном порядке будут проходить военную подготовку.