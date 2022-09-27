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В МВД сделали заявление в связи с приездом иностранцев в Казахстан

МВД миграция правила Казахстан иностранцы Фото: unsplash
Миграционная служба Министерства внутренних дел 27 сентября обратилась к казахстанцам и напомнила основные правила. Физические и юридические лица, принимающие иностранцев, обязаны сообщить о находящихся у них иммигрантах, передает Zakon.kz.

И.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков заявил, что обращение главным образом касается владельцев гостиниц, хостелов, пансионатов, общежитий, собственников квартир и других жилых помещений.

По его словам, необходимо строго соблюдать требования миграционного законодательства.

Физические и юридические лица, которые принимают иностранцев, обязаны сообщить МВД о находящихся у них иммигрантах. Уведомление подается в течение трех рабочих дней со дня прибытия иностранца. Если уведомление не будет подано, то владельца квартиры или гостиницы оштрафуют, – сказано в обращении.

Также отмечено, что для юридических лиц штраф составляет от 10 до 25 МРП, при повторном нарушении – до 100 МРП (306 тыс. тенге). Для физических лиц – сначала предупреждение, за повторное нарушение – штраф 30 МРП (91 890 тенге).

Физические и юридические лица обязаны соблюдать данные требования закона. Иностранным гостям следует сообщать свои паспортные данные принимающей стороне и соблюдать законодательство Казахстана.Аслан Аталыков

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что в обществе возникло недопонимание некоторых вопросов миграции. В связи с этим он подчеркнул, что "мы, выполняя свои международные обязательства, всегда помним, что нет ценности выше интересов нашей страны и народа".

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