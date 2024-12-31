Выдача ИИН иностранцам: в МВД сделали заявление

В Комитете миграционной службы Министерства внутренних дел рассказали о проверке по фактам объявлений в соцсетях, предлагающих оформить иностранцам ИИН за пределами Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ответе на депутатский запрос партии "Ақ жол" о выдаче казахстанских ИИН иностранным гражданам, в том числе без пребывания в РК, председатель комитета Аслан Аталыков отметил, что "в настоящее время государственная услуга по формированию ИИН иностранцам производится только при личном присутствии" через:

некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

загранучреждения Министерства иностранных дел (Пилотный проект функционирует три года и в настоящее время МИД рассматривает возможность его продления, а также внесения дополнения в Закон "О национальных реестрах идентификационных номеров" в части получения ИИН через загранучреждения).

"За 2024 год оформлено ИИН иностранцами – 435 408 (из них гражданами России – 233 013, Узбекистана – 121 719, КНР – 25 654, Таджикистана – 13 846, Кыргызстана – 9 308)", – сообщил Аталыков.

Как он отметил, в связи с тем, что ИИН не предоставляет право на въезд и пребывание на территории Казахстана, статистика по иностранцам, выехавшим и находящимся с ИИН, не ведется, и предоставить информацию по данному вопросу не представляется возможным.

"Одновременно сообщаем, что ранее, в 2022 году, возникла явная тенденция по подаче заявок на генерацию ИИН через портал электронного правительства (ПЭП, услуга оказывалась по доверенности), где представителями являлись одни и те же лица. В ходе проверки выявилось, что иностранцы заключали соглашения и активно использовали платные услуги фирм "помогаек", которые в интересах иностранцев подавали заявки через портал на формирование ИИН. Это вызвало негативный фон у общественности, в связи с чем услуга через ПЭП была приостановлена", – пояснил глава Комитета миграционной службы.

Далее он сообщил, что после проведения анализа рисков и угроз был инициирован вопрос по повышению требований к иностранцам при получении ИИН. МВД разработало проект НПА, согласно которому исключена возможность удаленного получения ИИН и по доверенности.

"Данная норма на сегодняшний день позволяет усилить контроль процедуры присвоения ИИН для идентификации личности иностранца и исключения возможности получения ИИН иностранцами, фактически находящихся за пределами Республики Казахстан. Кроме того, НАО "Правительство для граждан" осуществлены интеграционные работы ИИС ЦОН с Единой информационной системой "Беркут", чтобы осуществлять проверку факта пересечения границы иностранцем при оформлении государственной услуги на формирование ИИН. Таким образом, работники ЦОНов обязаны идентифицировать иностранца и проверять факт пересечения им госграницы", – продолжил Аталыков.

При обращении иностранцев в загранучреждения Министерства иностранных дел проверка факта пересечения границы не требуется.

И в заключение Аталыков сообщил, что МВД в ходе мониторинга социальных сетей также встречает различные сервисы и объявления о возможности оформления ИИН за пределами Республики Казахстан, в основном для граждан России.

"По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности", – проинформировал он.

30 декабря 2024 года стало известно, что посольства Казахстана приостановят выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года. Это временное решение и связано с окончанием срока действия пилотного проекта "Формирование индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам через загранучреждения РК".