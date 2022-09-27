Молодого российского спортсмена отстранили от турниров из-за мельдония
Данные о нарушителе не разглашаются из-за его возраста. Как передает пресс-служба ITIA, в допинг-пробе, которую сдал 14-летний теннисист, в январе 2022 года обнаружено наличие мельдония. Чуть позже этот факт подтвердила проба B.
По правилам дисквалификация игрока должна была быть рассчитана на два года. Но ITIA посчитало виновника несовершеннолетним. В связи с этим, из-за возраста, уровня и отсутствия доступа к антидопинговому образованию, теннисист не сможет выступать на турнирах до конца 2022 года.
9 июня 2016 года российскую теннисистку Марию Шарапову дисквалифицировали на два года за употребление мельдония.
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