У чемпиона турниров "Большого шлема" развился нервный тик на фоне допингового скандала

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Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в парном разряде австралийский теннисист Макс Пёрселл прокомментировал решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) о своей 18-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

Макс Пёрселл получил 18-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

В декабре 2024 года Пёрселл признал нарушение статьи 2.2 антидопинговой программы в теннисе (использование запрещенного метода) и запросил временное отстранение. Нарушение произошло в декабре 2023 года, теннисист получил внутривенные вливания объемом более 500 мл при допустимых 100 мл.

Отмечается, что Макс Пёрселл принял дисквалификацию. Полное сотрудничество игрока и предоставление информации ITIA позволили сократить санкции на 25%. Его отстранение завершится 11 июня 2026 года.

"Это дело длилось месяцы, оказывало серьезное влияние на качество моей жизни. От невозможности нормально спать и есть, отказа быть наедине с собой до развития нервных тиков, с которыми я до сих пор борюсь изо дня в день. Я не мог сидеть и наслаждаться чем-либо без мысли о деле и бесконечных возможностей того, какую санкцию я получу. Я полностью сотрудничал с ITIA. Я так рад, что все это наконец-то закончилось, и я могу жить дальше. Я принял ошибку, которую совершил, и буду еще более старательным во всем, что касается честности спорта. Я горжусь тем, что я чистый спортсмен, и никогда не был никем иным", – написал Пёрселл на личной странице в соцсетях.

В феврале 2025 года стало известно, что первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от турниров на три месяца из-за допинга.