Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказана помощь, но они не получат преференций

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области 27 сентября высказался о приезжающих в страну россиянах, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия". Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области Президент поручил правительству принять необходимые меры. В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций. Касым-Жомарт Токаев Он отметил, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами. Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы. Касым-Жомарт Токаев 27 сентября президент прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область. Читайте также Токаев и Сатыбалды прогулялись по парку в Туркестанской области Касым-Жомарт Токаев: Мы не будем вечно находиться у власти Касым-Жомарт Токаев: Я испытываю особые чувства к священному Туркестану

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