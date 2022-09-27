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Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказана помощь, но они не получат преференций

Токаев: Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области 27 сентября высказался о приезжающих в страну россиянах, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, казахская поговорка гласит: "Добрые отношения с соседями – залог спокойствия".

Самое главное, чтобы мы сохраняли согласие с соседними странами. Мы от этого ничего не потеряем. В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос.Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области

Президент поручил правительству принять необходимые меры.

В этой непростой ситуации надо в первую очередь проявить гуманность, терпение и организованность. У нас нет ни кризиса, ни паники. Правительство должно выполнять свою работу. Приезжим из-за рубежа будет оказываться помощь, но они не получат никаких преференций.Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законом и нашими обязательствами.

Мы проведем переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны. Вновь повторю: в этот сложный период нам нужны, прежде всего, единство и благополучие. Только сохранив мир в стране, мы сможем стабильно развиваться. Мы должны серьезно обсуждать и продуманно решать все вопросы.Касым-Жомарт Токаев

27 сентября президент прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область.

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