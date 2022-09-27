Токаев прилетел в Туркестанскую область

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, сообщает Zakon.kz.

Видео с приземляющимся бортом опубликовали в telegram-канале Акорды.

23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, который представил главе государства отчет о социально-экономическом развитии региона за восемь месяцев 2022 года.

На посту акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды сменил Умирзака Шукеева, который 26 августа подал в отставку после того, как акима Кентау Даурена Махажанова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы.

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Отставку Умирзака Шукеева Касым-Жомарт Токаев принял 31 августа. В этот же день президент назначил нового акима Туркестанской области – им стал Дархан Сатыбалды.

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1 сентября в кулуарах совместного заседания палат Парламента Дархан Сатыбалды прокомментировал свое назначение на пост акима Туркестанской области и рассказал о своей семье.