Токаев прилетел в Туркестанскую область
Видео с приземляющимся бортом опубликовали в telegram-канале Акорды.
23 сентября Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, который представил главе государства отчет о социально-экономическом развитии региона за восемь месяцев 2022 года.
На посту акима Туркестанской области Дархан Сатыбалды сменил Умирзака Шукеева, который 26 августа подал в отставку после того, как акима Кентау Даурена Махажанова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к 10 годам лишения свободы.
Отставку Умирзака Шукеева Касым-Жомарт Токаев принял 31 августа. В этот же день президент назначил нового акима Туркестанской области – им стал Дархан Сатыбалды.
1 сентября в кулуарах совместного заседания палат Парламента Дархан Сатыбалды прокомментировал свое назначение на пост акима Туркестанской области и рассказал о своей семье.