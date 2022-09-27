Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы

культура Фото: primeminister.kz
Туркестану присвоено звание духовной столицы тюркского мира в 2021 году. Город высоко ценится всеми тюркскими народами, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью в Туркестанской области 27 сентября, сообщает Zakon.kz.
В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана добавил, что священный город Туркестан с древнейших времен является гнездом нации.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркестанскую область. Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Читайте также

Токаев и Сатыбалды прогулялись по парку в Туркестанской области

Касым-Жомарт Токаев: Мы не будем вечно находиться у власти

Касым-Жомарт Токаев: Я испытываю особые чувства к священному Туркестану

Ирина Лукичева
Туркестан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Повышение арендной платы или выселение из квартиры: разъяснение юриста
Юрист разъяснил ситуацию с арендным жильем в Казахстане
теракт в Турции
В Турции произошел теракт
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Дождь с переходом в снег ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления