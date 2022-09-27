Президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы

Фото: primeminister.kz

Туркестану присвоено звание духовной столицы тюркского мира в 2021 году. Город высоко ценится всеми тюркскими народами, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью в Туркестанской области 27 сентября, сообщает Zakon.kz.

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