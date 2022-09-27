Президент поручил присвоить Туркестану статус духовной и исторической столицы
Фото: primeminister.kz
Туркестану присвоено звание духовной столицы тюркского мира в 2021 году. Город высоко ценится всеми тюркскими народами, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с общественностью в Туркестанской области 27 сентября, сообщает Zakon.kz.
В Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана добавил, что священный город Туркестан с древнейших времен является гнездом нации.
27 сентября Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркестанскую область. Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.
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