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Президент наградил медалями и орденами ряд ветеранов труда Туркестанской области

Токаев наградил медалями и орденами ряд жителей Туркестанской области Фото: Zakon.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

За выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан глава государства постановил наградить:

орденом "Барыс" І степени

  • Орман Анарбек Онгарұлы – директора ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", Туркестанская область;

орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Әзіретбергенұлы Жарылқасын – ветерана труда, Туркестанская область;

орденом "Парасат"

  • Әріпбай Қойшыбай Көлбайұлы – ветерана труда, Туркестанская область;

  • Имажанова Нургали – архитектора Туркестанского филиала РГП "Казреставрация" Министерства культуры и спорта;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Лимаренко Марину Анатольевну – директора – главного редактора ТОО "Редакция областной общественно-политической газеты "Южный Казахстан";

медалью "Шапағат"

  • Арынова Пернебая Сапарбаевича – учителя КГУ "Общая средняя школа "Кызыл-Аскер" Сауранского района Туркестанской области.

Указ вводится в действие со дня подписания.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область с рабочей поездкой. Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, а также провел встречу с общественностью региона.

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