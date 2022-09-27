Президент наградил медалями и орденами ряд ветеранов труда Туркестанской области

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Документ опубликовали на сайте Акорды.

За выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан глава государства постановил наградить:

орденом "Барыс" І степени

Орман Анарбек Онгарұлы – директора ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", Туркестанская область;

орденом "Барыс" ІІІ степени

Әзіретбергенұлы Жарылқасын – ветерана труда, Туркестанская область;

орденом "Парасат"

Әріпбай Қойшыбай Көлбайұлы – ветерана труда, Туркестанская область;

Имажанова Нургали – архитектора Туркестанского филиала РГП "Казреставрация" Министерства культуры и спорта;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Лимаренко Марину Анатольевну – директора – главного редактора ТОО "Редакция областной общественно-политической газеты "Южный Казахстан";

медалью "Шапағат"

Арынова Пернебая Сапарбаевича – учителя КГУ "Общая средняя школа "Кызыл-Аскер" Сауранского района Туркестанской области.

Указ вводится в действие со дня подписания.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область с рабочей поездкой. Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, а также провел встречу с общественностью региона.