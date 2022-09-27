Президент наградил медалями и орденами ряд ветеранов труда Туркестанской области
Документ опубликовали на сайте Акорды.
За выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан глава государства постановил наградить:
орденом "Барыс" І степени
Орман Анарбек Онгарұлы – директора ТОО "Водные ресурсы-Маркетинг", Туркестанская область;
орденом "Барыс" ІІІ степени
Әзіретбергенұлы Жарылқасын – ветерана труда, Туркестанская область;
орденом "Парасат"
Әріпбай Қойшыбай Көлбайұлы – ветерана труда, Туркестанская область;
Имажанова Нургали – архитектора Туркестанского филиала РГП "Казреставрация" Министерства культуры и спорта;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Лимаренко Марину Анатольевну – директора – главного редактора ТОО "Редакция областной общественно-политической газеты "Южный Казахстан";
медалью "Шапағат"
Арынова Пернебая Сапарбаевича – учителя КГУ "Общая средняя школа "Кызыл-Аскер" Сауранского района Туркестанской области.
Указ вводится в действие со дня подписания.
27 сентября Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестанскую область с рабочей поездкой. Президент посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, а также провел встречу с общественностью региона.