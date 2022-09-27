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Подробности легализации иностранных авто озвучили в МВД

Казахстан легализация авто этапы упрощение Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК рассказал, как реализуют поручение президента страны по легализации автомобилей, завезенных из-за рубежа, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр, процедуры легализации иностранных авто будут максимально упрощены.

По поручению главы государства проводится легализация иностранных автомобилей. По данным страховых компаний, в стране чуть более 300 тыс. иностранных автомобилей. Почти все они ввезены из стран Евразийского экономического союза – России, Армении, Кыргызстана и Беларуси – 99%.Марат Ахметжанов

По данным МВД, всего ввезено 307 500 единиц, в том числе из России – 259 927, Кыргызстана – 25 546, Армении – 17 911, Беларуси – 416 и других стран – 3700.

В то же время министр отметил, что работа по их легализации в Казахстане разделена на два этапа.

Первый этап – это внесение необходимых поправок в законодательство для проведения легализации.

Уже сейчас можно сказать, что ставки сбора за первичную регистрацию составят 200-250 тыс. тенге. Сбор за утилизацию при легализации автомобилей взиматься не будет. Необходимые изменения вносятся в Налоговый и Экологический кодексы министерствами финансов и экологии. После этого будет разработано и утверждено постановление правительства, в котором будут отражены конкретные условия проведения легализации, компетенции каждого госоргана, а также сроки проведения легализации.Марат Ахметжанов

Второй этап – это проведение легализации после принятия всех необходимых правовых актов.

Заявку на легализацию можно будет подать дистанционно через смартфон. Автомобиль будет автоматически проверяться по криминальным и таможенным учетам. Если автомобиль успешно пройдет проверку, его владелец может прийти в спецЦОН и сдать документы на регистрацию.Марат Ахметжанов

Кроме того, как отметил глава МВД, гражданин может прийти в спецЦОН и на месте пройти все необходимые проверки.

Машины с перебитыми номерами, не прошедшие таможенную очистку или ввезенные после 1 сентября, регистрироваться не будут.Марат Ахметжанов

Тем временем министр прокомментировал также вопрос, как будут легализовывать праворульные автомобили.

Вы знаете, с 2007 года есть законодательный запрет по регистрации праворульного автотранспорта. Но в рамках поручения главы государства будет принято решение. Сейчас рассматривается механизм легализации.  Марат Ахметжанов

По его словам, в Казахстане на сегодня насчитывается около 19 тысяч единиц такого автотранспорта.

1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, заявил о необходимости урегулировать ситуацию с иностранными автомобилями, ввезенными в страну до 1 сентября 2022 года. Для их легализации глава государства предложил применить в разовом порядке единый сбор за утилизацию и первичную регистрацию в размере, не превышающем 200-250 тыс. тенге.

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