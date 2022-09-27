Уроженка Казахстана снялась в индийском кино

34-летняя Ксения Панфёрова из Актобе сыграла главную женскую роль в приключенческой картине "Джинджи". Фильм снимали в Индии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Диапазона", актриса выросла и училась в Актобе. После школы отравилась покорять Москву.

По словам Ксении, в кино она попала случайно.

Съемки "Джинджи" проходили в джунглях, храмах, а также в студии.

Мы лазили по пояс в болотах, потом еще и болели повально всей группой. Жара, духота, грим растекается. Да и москиты там зверские, хотя и маленькие! Ксения Панфёрова

В фильме Ксения сыграла француженку, вернувшуюся на родину своего предка-колонизатора. После того, как героиня находит коллекцию старинных вещей начинаются главные приключения.