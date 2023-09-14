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Иван Ургант снялся в кино после долгого затишья

Иван Ургант снялся в кино после долгого затишья Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант сыграл одну из главных ролей в художественном фильме, который стал режиссерским дебютом журналиста Николая Солодникова, сообщает Zakon.kz.

В Telegram канале журнала "Сеанс" появилась информация о том, что Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" завершил съемки полнометражной художественной картины – режиссерского дебюта Николая Солодникова (автора программ "еще непознер" и "солодников").

"Одну из главных ролей в фильме сыграл Иван Ургант. Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. Предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее", – говорится в посте. 


Ранее популярный шоумен и актер Иван Ургант пообещал, что вернется в эфир главного канала России.

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