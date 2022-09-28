Казахстанцы рассказали, почему выбирают рефинансирование в R-Finance
Рефинансирование представляет собой финансовую операцию, при которой для погашения старого долга оформляется новый микрокредит, причем денежные средства предоставляются на более выгодных условиях. Порой речь заходит о реструктуризации: долг не погашается средствами из нового займа, а меняются условия его выплаты в угоду удобству клиента.
Подобную услугу – под залог автомобиля – оказывает микрофинансовая организация R-Finance.
Доступны два вида рефинансирования – внешнее и внутреннее. Внешнее применяется при наличии у клиента микрозайма в другой микрофинансовой организации или автоломбарде. В этом случае он может обратиться в филиал R-Finance в любом городе Казахстана и подать заявку на рефинансирование. При себе необходимо иметь удостоверение личности, свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт на авто) и справку о задолженности.
После производится бесплатная оценка автомобиля, и в случае одобрения микрокредита клиента наши сотрудники погашают его долг в другой финансовой организации, – объяснили в компании.
Внутреннее рефинансирование рассчитано на ситуации, когда клиент взял микрозайм в R-Finance и к окончанию срока у него недостаточно средств на его погашение.
Он обращается к нам и сообщает, что у него не хватает средств для погашения микрокредита до конца срока. Чтобы не ухудшать его финансовое положение, мы производим внутреннее рефинансирование. Для этого также предоставляются удостоверение личности и техпаспорт. Проводится повторная оценка автомобиля, так как, возможно, за период пользования снизилась цена машины или были получены повреждения.
Преимущества рефинансирования в R-Finance:
отсутствие скрытых комиссий;
клиенту не требуется оформлять страховку жизни или имущества;
на автомобиль не устанавливается GPS;
фиксированная процентная ставка, не превышающая установленную курирующим органом годовую эффективную ставку;
несколько способов погашения микрокредита на выбор: в отделении R-Finance, банковским переводом, в банке, на сайте компании и через терминалы;
три графика погашения займа: дискретный, аннуитетный, дифференцированный;
право управления автотранспортом остается у клиента.
Вместе с тем клиенты R-Finance отметили высококлассный сервис и надежность организации:
– Рад обслуживаться в компании R-Finance, которая постоянно показывает высокий уровень сервиса и обслуживания клиентов. Сотрудники вежливо и понятно объясняют все условия, оформление проходит очень быстро, после оформления сотрудники регулярно направляют напоминание о платежах и способах платежей. Именно поэтому мой микрокредит был рефинансирован именно в этой компании, – Аскар Алиев.
– В начале года попал в неприятную ситуацию и нужны были деньги. Искал автоломбард, чтобы рефинансировать все свои займы, так как мне отказали в доборе. И тогда решил рефинансироваться в компании R-Finance по рекомендациям своих друзей. Сразу выплатил займ в другом автоломбарде, так еще смог получить нужную сумму. Отличная компания, дружу с R-Finance, уже какой раз выручают и по мелочи, и крупной суммой. Надежно здесь все, убедился на своем опыте. Оцениваю, как очень оперативных и надежных товарищей, – Султан Исмаилов.
– Срочно нужны были деньги на бизнес. Но в МФО, в которой давно обслуживался, мне одобрили сумму меньше, чем обычно, и еще нужно было дополнительно оплатить страховку. А у меня каждая копейка на счету. Начал рассматривать альтернативные предложения на рынке и остановил свой выбор на R-Finance. Ребята оперативно рассмотрели мою заявку. В итоге одобрили необходимую сумму, при этом не нужно было нести дополнительные расходы по страховке, и предложили аж три варианта методов погашения, что очень важно в моем бизнесе. Рахмет за помощь, – Руслан Мурат.
R-Finance – это микрофинансовая организация, предоставляющая микрокредитные услуги под залог автомобилей с 2015 года. За это время обслужено более 20 000 автовладельцев, 60% из которых обращались в компанию повторно.