Казахстанцы рассказали, почему выбирают рефинансирование в R-Finance

В нашей стране рефинансирование – услуга, пользующаяся большой популярностью. Однако выбрать в обилии предложений самое выгодное подчас бывает непросто, сообщает Zakon.kz.

Рефинансирование представляет собой финансовую операцию, при которой для погашения старого долга оформляется новый микрокредит, причем денежные средства предоставляются на более выгодных условиях. Порой речь заходит о реструктуризации: долг не погашается средствами из нового займа, а меняются условия его выплаты в угоду удобству клиента.

Подобную услугу – под залог автомобиля – оказывает микрофинансовая организация R-Finance.

Доступны два вида рефинансирования – внешнее и внутреннее. Внешнее применяется при наличии у клиента микрозайма в другой микрофинансовой организации или автоломбарде. В этом случае он может обратиться в филиал R-Finance в любом городе Казахстана и подать заявку на рефинансирование. При себе необходимо иметь удостоверение личности, свидетельство о регистрации ТС (техпаспорт на авто) и справку о задолженности.

После производится бесплатная оценка автомобиля, и в случае одобрения микрокредита клиента наши сотрудники погашают его долг в другой финансовой организации, – объяснили в компании.

Внутреннее рефинансирование рассчитано на ситуации, когда клиент взял микрозайм в R-Finance и к окончанию срока у него недостаточно средств на его погашение.

Он обращается к нам и сообщает, что у него не хватает средств для погашения микрокредита до конца срока. Чтобы не ухудшать его финансовое положение, мы производим внутреннее рефинансирование. Для этого также предоставляются удостоверение личности и техпаспорт. Проводится повторная оценка автомобиля, так как, возможно, за период пользования снизилась цена машины или были получены повреждения.

Преимущества рефинансирования в R-Finance:

отсутствие скрытых комиссий;

клиенту не требуется оформлять страховку жизни или имущества;

на автомобиль не устанавливается GPS;

фиксированная процентная ставка, не превышающая установленную курирующим органом годовую эффективную ставку;

несколько способов погашения микрокредита на выбор: в отделении R-Finance, банковским переводом, в банке, на сайте компании и через терминалы;

три графика погашения займа: дискретный, аннуитетный, дифференцированный;

право управления автотранспортом остается у клиента.

Вместе с тем клиенты R-Finance отметили высококлассный сервис и надежность организации:

– Рад обслуживаться в компании R-Finance, которая постоянно показывает высокий уровень сервиса и обслуживания клиентов. Сотрудники вежливо и понятно объясняют все условия, оформление проходит очень быстро, после оформления сотрудники регулярно направляют напоминание о платежах и способах платежей. Именно поэтому мой микрокредит был рефинансирован именно в этой компании, – Аскар Алиев. – В начале года попал в неприятную ситуацию и нужны были деньги. Искал автоломбард, чтобы рефинансировать все свои займы, так как мне отказали в доборе. И тогда решил рефинансироваться в компании R-Finance по рекомендациям своих друзей. Сразу выплатил займ в другом автоломбарде, так еще смог получить нужную сумму. Отличная компания, дружу с R-Finance, уже какой раз выручают и по мелочи, и крупной суммой. Надежно здесь все, убедился на своем опыте. Оцениваю, как очень оперативных и надежных товарищей, – Султан Исмаилов. – Срочно нужны были деньги на бизнес. Но в МФО, в которой давно обслуживался, мне одобрили сумму меньше, чем обычно, и еще нужно было дополнительно оплатить страховку. А у меня каждая копейка на счету. Начал рассматривать альтернативные предложения на рынке и остановил свой выбор на R-Finance. Ребята оперативно рассмотрели мою заявку. В итоге одобрили необходимую сумму, при этом не нужно было нести дополнительные расходы по страховке, и предложили аж три варианта методов погашения, что очень важно в моем бизнесе. Рахмет за помощь, – Руслан Мурат.

R-Finance – это микрофинансовая организация, предоставляющая микрокредитные услуги под залог автомобилей с 2015 года. За это время обслужено более 20 000 автовладельцев, 60% из которых обращались в компанию повторно.