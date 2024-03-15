Эксперты рассказали, какой хлеб лучше выбирать для бутербродов

В "Роспотребнадзоре" рассказали, какой хлеб лучше выбрать, чтобы сделать перекус полезнее, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты хлеб содержит в себе много витаминов:

много витамина В, а это очень важная группа для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем;

много клетчатки, которая обладает ценным свойством: выводит из организма «плохой» холестерин;

макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, серу, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие.

Однако все эти вещества содержатся в основном в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой хлеб. Полезен горчичный хлеб. Микс разных видов цельнозерновой муки тоже приветствуется.

При этом эксперты напомнили, что даже с полезным хлебом лучше не перебарщивать. Все хорошо в меру.

"При покупке обязательно смотрите, чтобы в составе была именно цельнозерновая мука, причем в начале. Если на упаковке (а не в составе!) написано: "мультизлаковый" или "содержит цельное зерно", это может быть маркетинговый ход, и продукт вовсе не цельнозерновой", - призвали в "Роспотребнадзоре".

Со всеми перечисленными выше видами хлеба без опаски можно делать бутерброды и перекусывать в течение дня. Главное – соблюдать несколько нехитрых правил:

сочетайте цельнозерновой хлеб с постным белком (курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом, рыбой);

добавляйте фрукты, овощи и зелень;

избегайте вредных заправок, в частности кетчупа и майонеза.

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