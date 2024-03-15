Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Эксперты рассказали, какой хлеб лучше выбирать для бутербродов

Эксперты рассказали, какой хлеб лучше выбирать для бутербродов, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 06:37 Фото: pixabay
В "Роспотребнадзоре" рассказали, какой хлеб лучше выбрать, чтобы сделать перекус полезнее, сообщает Zakon.kz

Как отметили специалисты хлеб содержит в себе много витаминов:

  • много витамина В, а это очень важная группа для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем;
  • много клетчатки, которая обладает ценным свойством: выводит из организма «плохой» холестерин;
  • макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, натрий, фосфор, серу, хлор, железо, медь, йод, фтор, марганец и другие.

Однако все эти вещества содержатся в основном в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой хлеб. Полезен горчичный хлеб. Микс разных видов цельнозерновой муки тоже приветствуется.

При этом эксперты напомнили, что даже с полезным хлебом лучше не перебарщивать. Все хорошо в меру.

"При покупке обязательно смотрите, чтобы в составе была именно цельнозерновая мука, причем в начале. Если на упаковке (а не в составе!) написано: "мультизлаковый" или "содержит цельное зерно", это может быть маркетинговый ход, и продукт вовсе не цельнозерновой", - призвали в "Роспотребнадзоре".

Со всеми перечисленными выше видами хлеба без опаски можно делать бутерброды и перекусывать в течение дня. Главное – соблюдать несколько нехитрых правил:

  • сочетайте цельнозерновой хлеб с постным белком (курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом, рыбой);
  • добавляйте фрукты, овощи и зелень;
  • избегайте вредных заправок, в частности кетчупа и майонеза.

Ранее эксперты рассказали, как снизить калорийность блинов.

Читайте также

История происхождения блинов и вкусные рецепты
История происхождения блинов и вкусные рецепты
Астролог рассказала, кого до конца месяца ожидает период большого везения
Астролог рассказала, кого до конца месяца ожидает период большого везения
Ученые выяснили, что клубника и черника защитят от слабоумия
Ученые выяснили, что клубника и черника защитят от слабоумия
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в Алматы
Казахстанцам &quot;выплатят&quot; компенсацию за НДС
Казахстанцам "выплатят" компенсацию за НДС
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: