Названа причина смерти Бориса Моисеева
Фото: Instagram/bmoiseevpro
В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, в 2015 году случился микроинсульт, который усугубил последствия. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни, сообщает Zakon.kz.
Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, сообщает «Комсомольская правда».
В публикации издания говорится, что артист умер «брошенным всеми», а его тело, вероятно, обнаружила домработница.
О смерти Моисеева сообщил сегодня его арт-директор Сергей Горох.
Борис Моисеев родился в 1954 году в Беларуси, окончил хореографическое училище.
В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру.
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