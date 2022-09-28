Названа причина смерти Бориса Моисеева

В 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, в 2015 году случился микроинсульт, который усугубил последствия. Артист не появлялся на публике и вел уединенный образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Причиной смерти певца и хореографа Бориса Моисеева стал перенесенный им очередной инсульт, сообщает «Комсомольская правда».

В публикации издания говорится, что артист умер «брошенным всеми», а его тело, вероятно, обнаружила домработница.

О смерти Моисеева сообщил сегодня его арт-директор Сергей Горох.

Борис Моисеев родился в 1954 году в Беларуси, окончил хореографическое училище.

В конце 1970-х Моисеев попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце 1980-х начал сольную карьеру.