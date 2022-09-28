Махаббат Умутжанова выиграла велогонку в ОАЭ

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Махаббат Умутжанова стала победительницей гонки Sharjah Race, сообщает Zakon.kz.

Гонка прошла в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Olympic.kz.

Махаббат Умутжанова выступает за команду Dubai Cycling Team.

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