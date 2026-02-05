Казахстанская велогонщица выиграла "золото" чемпионата Азии в Саудовской Аравии

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала победительницей чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия). Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом (20 км), сообщает Zakon.kz.

Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай). Чемпионат Азии продлится до 12 февраля. Ранее казахстанский гонщик XDS Astana Team Николя Винокуров добился самого значимого результата в своей карьере.

