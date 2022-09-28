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Казахстан сыграет с Грузией за выход на ЕВРО-2024

Футбол Игра Грузия Фото: Instagram/kff_team
По итогам последних игр в подгруппах Лиги наций-2022 стали известны команды, которые разыграют путевку на чемпионат Европы 2024 года по футболу, сообщает Zakon.kz.

В итоге, футболисты Казахстана проведут встречу с Грузией в плей-офф Лиги наций, чтобы попасть на ЕВРО-2024. Это стало известно после того, как грузины в последнем туре на выезде переиграли Гибралтар - 2:1, и заняли 1-е место в турнирной таблице группы 4 лиги C. 

Футбол Игра Казахстан

Фото: nakrebi.ge

Поединок между Грузией и Казахстаном пройдет 21 марта 2024 года в Тбилиси. 

Обе команды уже встречались в первом розыгрыше Лиги наций 4 года назад. Тогда грузины дважды праздновали успех - 2:1 и 2:0.

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