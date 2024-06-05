Основные фавориты Евро-2024 сыграли товарищеские матчи

В ночь на 5 июня был проведен ряд товарищеских игр с участием титулованных сборных, которые проверяют свои силы перед началом чемпионата Европы 2024 года по футболу в Германии, сообщает Zakon.kz.

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По итогам этих товарищеских матчей можно отметить выступления сборных, которые входят в список главных фаворитов Евро-2024. Так, Португалия разгромила Финляндию – 4:2.





Двукратные чемпионы Европы, итальянцы сыграли вничью с Турцией – 0:0. Сербия не смогла одолеть Австрию – 1:2. Швейцария не оставила шансов Эстонии, забив 4 безответных мяча в ворота соперника. Ирландия переиграла Венгрию – 2:1.





Фото: Instagram/azzurri

Недавние обидчики сборной Казахстана по отбору на Евро-2024, сборная Словении на своем поле была сильнее Армении со счетом 2:1.

Здесь стоит отметить, что именно с Арменией придется сыграть казахстанской дружине, в рамках товарищеского матча. Этот поединок состоится 7 июня в Ереване. А через 4 дня встретимся с командой Азербайджана на нейтральном поле в Венгрии.

Сборная Казахстана поедет на эти игры без своего главного тренера Магомеда Адиева, которого на днях заменил Станислав Черчесов.