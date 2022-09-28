Обзор цен: на сколько разнятся цены на продукты на юге и западе Казахстана

В своем текущем обзоре по ценовой линейке продовольственных товаров корреспонденты Zakon.kz сравнили стоимость продуктов в городах на западе Казахстана с ценами на юге страны.

Если сравнивать стоимость продуктов питания, то можно заметить, что разброс цен на одни и те же продукты в разных регионах Казахстана довольно широк.

Цены на продукты в Атырау стабильны, а в супермаркетах даже подешевели овощи и сахарный песок. А вот в Уральске и Таразе цены на продовольственные товары меняются ежедневно и практически всегда в сторону повышения.

Где мясо дороже: на западе Казахстана или на юге?

Наблюдавшийся неделю назад в супермаркетах Алматы сбой по поставкам мяса на этой неделе сошел на нет, ситуация стабилизировалась.

В супермаркетах мегаполиса куриные окорочка можно приобрести по 1075 тенге за килограмм. Не изменилась цена на невзрачные куски говядины, входящие в перечень социально значимых продуктов, их продают по 2350 тенге за килограмм. На рынках эти же продукты продаются дороже на 8-8,5%.

Фото: Zakon.kz

Аналогичная ситуация наблюдается и в Таразе. К примеру, в минувшую субботу в местных супермаркетах говядина и баранина стоили по 2700 тенге за килограмм, а в мясном павильоне на рынке можно найти говядину по 2350 тенге за килограмм, баранину – 2300, конину – 2750 тенге за килограмм.

Для сравнения: на западе Казахстана цены на мясо на рынках и в магазинах различаются по дешевизне в пользу первых. В мясном павильоне на рынке килограмм говядины стоит 2200 тенге, ценник в супермаркете – 2500. Свинина на рынке – 2100 тенге, в супермаркете – 2300. Цена килограмма мякоти баранины на рынке и в супермаркете одинаковая – 2500 тенге. Стоимость окорочков на рынке также ниже, чем в магазинах. Если на рынке грудка стоит 1200 тенге за кило, а куриное филе – 2070, то в супермаркете вам придется заплатить за грудку 1470, за филе – 2200 тенге.

Яичный вопрос

В Таразе по ценам на яйца также выигрывает рынок: десяток на рынке стоит 390 тенге, в магазине – от 475 до 517 тенге. Домашние яйца на рынках продаются по 600 тенге за десяток. В магазинах – по 430-550 тенге за десяток. В основном на прилавках можно увидеть яйца местной птицефабрики, но можно найти и продукты, привезенные из Алматинской и Туркестанской областей.

В магазинах Алматы десяток яиц можно приобрести за 440 тенге, а на рынке – за 380 тенге. В Уральске, наоборот, по ценам на яйца также выигрывает рынок, где за десяток просят 390 тенге, а в магазинах цена на яйца варьируется от 475 до 517 тенге в зависимости от производителя.

Яйца в супермаркетах Атырау подешевели на 90 тенге – до 390 тенге за десяток. Хотя еще неделю назад продукт реализовали лишь по десятку в одни руки, и местные жители опасались, что повторится ситуация, аналогичная "сахарному дефициту". Яйца в Атырау все привозные – из Актобе и Уральска. Однако яичный бум быстро сошел на нет. В придомовых магазинчиках десяток яиц можно приобрести по 490 тенге.

Продукты из бакалеи

В Атырау в крупных магазинах стало вдоволь подешевевшего сахарного песка. Несколькими днями ранее его продавали в крупных супермаркетах по 517 тенге за кило, теперь – 482 тенге. Цена снизилась немного, но покупательскому кошельку приятно. В магазинах шаговой доступности его и рады бы продавать по доступной цене, но на ценниках сумма выше. И на то у владельцев свои причины.

Поставщики сахарного песка нам его не поставляют, они работают лишь на супермаркеты, базары, то есть туда привозят крупными партиями, а нам им невыгодно возить, поэтому магазины "у дома" берут сладкий продукт мешок-два на базарах. Да, там на оптовках сахар стал дешевле по сравнению с тем, что было раньше, и в основном идет казахстанский продукт, российского очень мало. У меня в магазине сахар-песок по 550 тенге за килограмм, и накрутка не очень большая, – поясняет владелица небольшого магазина в центре Атырау Нина Польгова.

Аналогичная ситуация и в Уральске. Цену на сахар на рынках города продавцы устанавливают, какую хотят. У одного прилавка сахар можно купить за 610 тенге за килограмм, в нескольких метрах от него его продают на 100 тенге дешевле – за 510. В супермаркетах ценник за кило сахара составляет 515 тенге.

В Алматы ценовая линейка на весовой сахар-песок колеблется от 485 до 515 тенге за килограмм.

Самая дешевая мука высшего сорта в Атырау продается по 369 тенге. В Уральске в супермаркетах – по 365 тенге, а на рынке чуть дешевле – 360 тенге. Зато в Таразе цены на муку на порядок дороже. В супермаркете двухкилограммовый пакет муки высшего сорта продается по цене от 495 до 789 тенге в зависимости от марки. В алматинских супермаркетах двухкилограммовый пакет муки продают по 520 тенге.

Зато в Таразе стабильны цены на макароны. Пачку самых ходовых макарон можно купить по 435 тенге за килограмм. В Атырау 400-граммовая пачка рожек стоит 229 тенге. Самые дешевые макароны в Уральске можно купить по 160 тенге за 400 грамм, пачка спагетти стоит от 315 до 500 тенге.

Фото: Zakon.kz

Интересен ценовой диапазон и на крупы. В Атырау гречка обойдется покупателю в 751 тенге за кило, а рис – 405 тенге. В Таразе крупы дешевле в супермаркетах, где гречка продается по 615-630 тенге за килограмм, а на рынке – 700-720 тенге за килограмм.

То же касается и риса. Если в супермаркетах элитные сорта этой крупы реализуются от 350 до 415 тенге за килограмм, то на рынке – от 400 до 500 тенге. В Уральске цена на рис варьируется от 460 до 1540 тенге. На рынках килограмм риса самого низкого качества можно купить за 460 тенге, этот же рис в магазине выйдет на 2 тенге дороже. А вот если вы приобретаете рис качеством повыше, то придется заплатить от 710 тенге за 800 грамм. Самый дорогой рис в Уральске стоит 1500-1540 тенге.

Зато в Алматы самый дешевый рис – 337 тенге за килограмм, а гречневая крупа – 295 тенге за килограмм.

Овощи стали доступнее

Фото: Zakon.kz

В Атырау по сравнению с предыдущим месяцем снизилась цена на овощи. Сейчас килограмм капусты стоит 150 тенге, цена упала сразу на сто тенге, а картофель можно найти по цене от 180 до 195 тенге, лук – 150 тенге и по такой же стоимости морковь.

Лук на рынках и в магазинах Уральска можно найти по 100-155 тенге, капуста продается по 115-132 тенге, морковь – 150-180 тенге за килограмм. Цена на картофель варьируется от 165 до 200 тенге как на рынках, так и в магазинах.

Овощи в супермаркете Тараза сегодня чуть дешевле, чем на рынке. Картофель там продают по 169 тенге за килограмм, на рынке – 170-180 тенге за килограмм; морковь на рынке стоит 170 тенге за килограмм, на рынке – на 30 тенге дороже; лук в магазинах продают по 80 тенге за килограмм, на рынке – 100-120 тенге.

В Алматы на рынках овощи тоже дороже, чем в супермаркетах. Килограмм картофеля в магазине стоит 135 тенге, на рынке – 160-200 тенге за килограмм; морковь в супермаркете продается по 145 тенге за килограмм, на рынке – 160-180 тенге за килограмм.

Молочная продукция

Фото: Zakon.kz

Хорошее сливочное масло в Атырау гораздо дешевле в магазинчиках – за 180-граммовую пачку – 870 или 1200 тенге, тогда как в супермаркетах без малого 1700 тенге. Поставщики сбывают такой продукт в мелких магазинах с бонусами, то есть дают на реализацию коробку масла, а сверху добавляют еще как подарок какое-то его количество, что сказывается на последующей цене товара. Не все поставщики дают скидку супермаркетам. Если в большие магазины какой-то товар приходит, к примеру, по 100 тенге, то в маленькие торговые точки – по 80 тенге. Молоко питьевое казахстанского производства стоит 448-565 тенге в зависимости от поставщика, а самое дорогое – российское – до 746 тенге за литр.

Жители Тараза предпочитают брать молочные продукты у местных производителей. На рынке сегодня домашнее молоко стоит 370 тенге за литр, сметана – 3700 тенге за килограмм, сливочное масло – 4200 тенге, творог – 2000 тенге за килограмм. В супермаркетах литр ультрапастеризованного молока жирностью 3,2% продается по 420 тенге, а килограмм сливочного масла, произведенного в Туркестанской области, – по 3850 тенге. Сыр местного производства можно купить по 3200 тенге за килограмм, сыр из Беларуси – по 4015 тенге за килограмм.

Растительное масло

В Таразе растительное масло считают "золотым". Если очень постараться, то в супермаркетах можно найти и купить литр популярного у потребителей растительного масла "Шедевр" по 885 тенге. Это пока самая низкая цена на подсолнечное масло. Сегодня в продаже есть лишь 5-литровые бутыли стоимостью 5325 тенге, то есть литр этого продукта обходится покупателям в 1065 тенге. На рынке масло этой же марки стоимостью ниже 1000 тенге не найти. А подсолнечное масло марки "Олейна" выросло в цене до 1300 тенге за литр.

Хотя, конечно, этот продукт на западе Казахстана стоит дороже. К примеру, в Атырау пол-литровая бутылка стоит 582 тенге, а литровая – от 1013 тенге до 1177 тенге.

Хлеб

Самый востребованный продукт – хлеб – в Уральске стоит от 175 тенге до 200. Булка социального хлеба – 90 тенге. Его пекут из муки второго сорта и он пользуется спросом, как правило, у малообеспеченных и многодетных семей. Такой хлеб пекут не все пекарни города, его продают в специальных киосках.

Цена на социальный хлеб в Алматы осталась без изменений. Буханку заводского хлеба в магазинах города продают по 80 тенге.

Мы также подготовили обзор цен на продукты питания на севере и востоке Казахстана.

Людмила Мельник, Светлана Новак, Талгат Умаров