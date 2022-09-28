В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило постановление правительства, которое предусматривает перенос дней отдыха в октябре 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется перенести выходной день с субботы 22 октября на понедельник 24 октября 2022 года.

Как поясняют в Минтруда, в текущем году планируется внести изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", где 25 октября будет национальным праздником – Днем Республики, который выпадает на вторник.

В связи с чем в целях рационального использования рабочего времени планируется перенос выходных дней.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 октября.

22 сентября на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.