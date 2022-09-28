Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В октябре перенесут дни отдыха в связи с Днем Республики

выходные дни перенесут в октябре Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило постановление правительства, которое предусматривает перенос дней отдыха в октябре 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, планируется перенести выходной день с субботы 22 октября на понедельник 24 октября 2022 года.

Как поясняют в Минтруда, в текущем году планируется внести изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", где 25 октября будет национальным праздником – Днем Республики, который выпадает на вторник.

В связи с чем в целях рационального использования рабочего времени планируется перенос выходных дней.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 12 октября.

22 сентября на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли поправки по вопросам кинематографии, культуры и праздников, предусматривающие возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.

Читайте также

Минюст не видит вины государства в росте цен на арендное жилье

В МВД рассказали о законопослушных гражданах из России

Лишними не будут: Куантыров о наплыве российских специалистов на рынок Казахстана

Лариса Черненко
Открытые НПА МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Борис Моисеев скончался
Названа причина смерти Бориса Моисеева
снег на деревьях в СКО
Снегопад застал врасплох жителей Северного Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления